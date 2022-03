Chỉ vài giờ sau đám cưới của họ, vào đúng ngày Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine, cặp đôi Yaryna Arieva và Sviatoslav Fursin đã quyết định cầm súng đứng lên bảo vệ đất nước của họ.

Arieva và Fursin dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 5. Song, họ rốt cuộc gấp rút tiến hành đám cưới ở Kiev hồi tuần trước, vào thời điểm tấn công, rồi gia nhập lực lượng kháng chiến của Ukraine.

Cặp vợ chồng mới cưới Arieva (phải) và Fursin đang chiến đấu chống quân Nga ở Kiev. Ảnh: CNN

Mặc áo khoác rằn ri và cầm một khẩu súng trường, cặp vợ chồng trẻ kể với phóng viên CNN về tuần trăng mật của họ ở thành phố đang bị bao vây và việc cầm vũ khí chiến đấu chống lại quân đội Nga để bảo vệ quê hương.

“Thật khó hiểu, đây là thực tế mới chúng tôi phải đối mặt", Arieva bộc bạch.

Theo Arieva, cô gái sinh ra và lớn lên ở Kiev, hiện là ngày đầu tiên của mùa xuân và mọi người thường sẽ gieo hạt hoa hướng dương, quốc hoa của Ukraine. Tuy nhiên, hiện họ sẽ phải từ bỏ việc đó để tập trung đẩy lui các đợt tập kích của quân Nga.

“Không ai ở đây nói chúng tôi sẽ thua hay đang than khóc. Mọi người ở đây đều tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, tôi rất vui khi thấy đông đảo mọi người thực sự sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hành động vì đất đai của họ. Không nghi ngờ gì về chiến thắng của chúng tôi trong cuộc chiến này", Arieva chia sẻ.

Chồng của Arieva - anh Fursin sinh ra ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine. Theo anh, "mọi người luôn muốn được tự do và những người ở đây sẵn sàng đấu tranh cho tự do của mình". Khi làm nhiệm vụ chiến đấu, anh luôn lo lắng cho an toàn của gia đình mình, bao gồm cha mẹ, vợ và em gái. Nhưng anh khẳng định, bản thân "sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ".

Theo Arieva, cô đang làm việc mỗi ngày và mặc dù rất khó đợi chồng trở về sau các nhiệm vụ chiến đấu, nhưng mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau. "Cuộc sống hiện rất khác, nhưng cuộc đời mà. Mọi người đùa giỡn và tươi cười. Chứng kiến điều đó rất thú vị. Đây là một dạng thức khác của cuộc sống đã thay đổi khi chiến tranh bắt đầu", Arieva nói.

Cô và chồng kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Ukraine về tiền bạc, lương thực, vũ khí và y tế cũng như đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Nga.

Fursin bày tỏ hy vọng, anh sẽ sớm có thể cùng gia đình và bạn bè tụ họp "ở một nơi, uống một ly rượu ngon và nói với nhau: Hoan hô, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã thắng!". Trước khi điều đó đến, anh mong muốn mọi người trên Trái đất, kể cả nước Nga và người Nga, nhớ rằng họ "đang chiến đấu vì tự do của thế giới".

Tuấn Anh

