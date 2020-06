Công an tỉnh Hải Dương phải mất 2 giờ mới đưa được phương tiện của người xưng là Thiếu tá quân đội về trụ sở.

Sáng nay (8/6), lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an Hải Dương cho biết, đang hoàn tất hồ sơ niêm phong, tạm giữ 1 ô tô vi phạm của người tự nhận là Thiếu tá quân đội điều khiển.

Cụ thể, vào lúc 21h ngày 7/6, tại Km52+400 thuộc quốc lộ 37 đoạn qua phường Thạch Khôi, TP Hải Dương, Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe ô tô BKS 34A - 043.43 do Nguyễn Khắc Nam (SN 1979, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) lái.

Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế Nam vi phạm ở mức 0,802mg/lít khí thở.

Lực lượng CSGT yêu cầu ký vào biên bản vi phạm nhưng tài xế Nam không chấp hành mà liên tục gọi điện cho “người thân” để can thiệp. Tài xế này nói mình là sỹ quan quân đội.

2 giờ sau, tài xế vẫn không hợp tác với CSGT để xử lý vi phạm. Tổ công tác buộc phải lập biên bản, niêm phong tạm giữ phương tiện.

Lãnh đạo Phòng CSGT (Công an Hải Dương) cho biết, với lỗi vi phạm trên, lái xe sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe trong 23 tháng.

Nếu lái xe này là cán bộ trong quân đội, Công an tỉnh sẽ gửi thông báo tới đơn vị mà người này công tác.

Tài xế say xỉn, xưng là công an về hưu, không hợp tác với CSGT khi bị đo nồng độ cồn. Công an TP Hải Dương đã niêm phong xe, cẩu thẳng về đơn vị.