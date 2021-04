Cảnh sát tạm giữ 2 xe sang Porsche trùng biển số tại Khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai.

Ngày 19/4, chỉ huy Công an phường Mai Động (Hoàng Mai, TP Hà Nội) xác nhận, công an phường đã đưa hai chiếc xe Porsche về trụ sở để làm rõ việc hai chiếc xe này trùng BKS 30A-715.10.

Hai chiếc xe trùng biển số

Cùng ngày, phương tiện cũng được đưa về Công an phường Mai Động. Tại cơ quan công an, người đứng ra tố giác đã xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tuy vậy, Công an phường Mai Động vẫn đang tiến hành xác minh thêm thông tin.

Sáng 19/4, chủ nhân đứng tên trong đăng kí xe Porsche mang BKS 30A-715.10 được xác định của ông Nguyễn Hoàng Tr. có địa chỉ tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

"Chiếc xe Porsche mang BKS 30A-715.10 được đăng kí lần đầu vào tháng 6/2015 và chủ nhân của xe ô tô Porsche mới đến trạm đăng kiểm khu vực Đền Lừ để đăng kiểm theo định kì. Biển số 30A-715.10 được đăng kí cho xe Porsche màu nâu", nguồn tin này cho hay.

Quyết Nguyễn