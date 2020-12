Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Tổng Bí thư làm Trưởng ban đến nay, đã có 800 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ. Cấp độ 1 do Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Cấp độ 2 do Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Cấp độ 3 là các tỉnh, thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tức án cấp độ 1 là 133 vụ án, 94 vụ việc. Đến nay, các cơ quan điều tra kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo; phúc thẩm 61 vụ án, 581 bị cáo.