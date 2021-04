Theo báo cáo của các đơn vị tại Hà Nội, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào tham nhũng.

Sáng nay (16/4), UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn TP.

TP Hà Nội cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào tham nhũng.

Hà Nội thu hồi được hơn 7.623 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng

Từ 1/6/2009 đến ngày 1/6/2020, các đơn vị thanh tra trên toàn TP đã tổ chức triển khai 3.136 cuộc thanh tra, đã kết luận 3.078 cuộc thanh tra.

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm trên 3.597 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2.380 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 1.185 tỷ đồng.

Các đơn vị thanh tra kiến nghị thu hồi trên 2.000ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính trên 375 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 57 cuộc.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an TP đã thụ lý điều tra 256 vụ/627 bị can (trong đó khởi tố 240 vụ/610 bị can). Đã giải quyết 221 vụ/601 bị can (đình chỉ điều tra 9 vụ/13 bị can; tạm đình chỉ điều tra 6 vụ/10 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 206 vụ/578 bị can). Hiện đang điều tra 35 vụ/26 bị can.

Số tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã xét xử là trên 15.687 tỷ đồng, 52.221m2 đất, 1.774m2 đất phi nông nghiệp, 79.896 USD, 2.750 Euro. Số tiền trong các vụ án tham nhũng xét xử đã được thu hồi là hơn 7.623 tỷ đồng.

Tuy vậy, theo TP Hà Nội, dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính, thuế... với tính chất ngày càng phức tạp; thủ đoạn tinh vi hơn; phạm vi, lĩnh vực ngày càng rộng.

Đặc biệt, vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Một số vụ tham nhũng được phát hiện trong lĩnh vực y tế, thực hiện chế độ chính sách người có công đã gây bức xúc dư luận. Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực…

Xoá bỏ tình trạng xin - cho

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến quan trọng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng trên địa bàn, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các nguy cơ, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông

Song, ông cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, việc thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục các tồn tại trên, Phó Chủ tịch TP yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

TP cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng "xin - cho", tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công; tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước...

Hương Quỳnh