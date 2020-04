Dòng suối bắt nguồn từ một số cụm sản xuất công nghiệp ở Bình Dương đổ ra sông Đồng Nai biến thành màu xanh bất thường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ngày 17/4, Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Dĩ An cho biết, đang phối hợp với Đoàn liên ngành của tỉnh Bình Dương lấy mẫu nước xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc một dòng suối đổi màu bất thường khiến người dân lo lắng.

Nước suối biến thành màu xanh dương bất thường đoạn đổ ra sông Đồng Nai

Theo phản ánh của người dân sống hai bên suối Tư Ngỡi (phường Tân Bình, TP Dĩ An), ít ngày gần đây, dòng nước từ không màu, chuyển sang màu xanh dương kèm theo mùi hôi nồng nặc rất khó chịu.

Đáng nói, màu xanh này xuất hiện khoảng từ đêm hôm trước tới sáng hôm sau tại khúc Cây Sao (khu phố Tân Phước), đây là thời điểm ít người qua lại. Đến trưa và chiều thì dòng nước trở lại bình thường nhưng vẫn còn mùi hôi.

Do hoang mang, người dân đã báo chính quyền địa phương biết để kiểm tra. Trong tối 16/4, cán bộ môi trường của UBND phường Tân Bình đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, báo cáo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV vào sáng 17/4, nước không còn màu xanh dương như trước mà chuyển qua màu xanh lá cây, mùi hôi bốc lên gây khó thở, ở dưới đáy suối có hiện tượng bồi lắng.

Dòng suối này có chiều dài gần 1km, được xây kè hai bên chảy ra khu dân cư Tân Phước trước khi đổ ra sông Đồng Nai.

Anh P.V.Q (ngụ khu phố Tân Phước) cho biết, dòng suối này bắt nguồn từ một số nhà máy ở thượng nguồn qua khu dân cư, sau đó đổ ra sông Đồng Nai. Hiện tượng đổi màu kì lạ này chưa từng xuất hiện, chỉ mới xảy ra sau cơn mưa cách đây ít ngày.

Còn theo một người bán tạp hóa cạnh suối Tư Ngỡi, từ đêm ngày 16/4, mùi hôi nồng nặc bốc lên từ nước dưới suối. Đến sáng hôm sau, khi anh ra bán hàng thì thấy cả dòng suối đổi thành màu xanh dương bất thường.

Nước chuyển thành màu xanh sẫm vào sáng 17/4

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trần Phi Long – Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh về sự việc này.

Theo ông Long, suối Tư Ngỡi hiện đang có 4 nguồn thải từ TP Thuận An và TP Dĩ An đổ vào, do đó khi xảy ra hiện tượng trên, chưa thể xác định được cụ thể nguồn thải nào gây ra.

“Vào mùa mưa hàng năm, nước suối cũng có xảy ra tình trạng bốc mùi hôi nhưng hiện tượng đổi màu bất thường này thì chưa từng xảy ra” – ông Long cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, đầu nguồn của dòng suối này có nhiều nhà máy sản xuất nhựa, sơn, gạch men, thực phẩm… của cụm công nghiệp Tân Bình (phường Tân Bình) và khu sản xuất Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp).

Trong chiều nay, một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường để ghi nhận, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xuân An