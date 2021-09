Hàng trăm người dân ở quận Tây Hồ (Hà Nội) từ sáng sớm xếp hàng chờ mua bánh trung thu không đảm bảo việc giãn cách phòng, chống dịch.

Hàng trăm người xếp hàng nối nhau chờ mua bánh trung thu diễn ra tại trường tiểu học Chu Văn An (đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) sáng nay (19/9).

Do lượng người tập trung cùng lúc quá đông và không đảm bảo giãn cách buộc cơ quan chức năng phải bố trí lực lượng để điều tiết, nhắc nhở.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phối hợp với các cơ sở kinh doanh dựng hàng rào để người dân xếp hàng chờ lấy số theo thứ tự. Chính quyền yêu cầu người dân "lúc nào đảm bảo giãn cách thì mới cho mở cửa hàng".

Hàng dài người dân xếp hàng từ sáng sớm chờ mua bánh trung thu

Nhiều người đến từ sớm để chờ đến lượt mua hàng

Một lãnh đạo quận ủy Tây Hồ thông tin, tiệm bánh trung thu này từ nhiều năm nay là địa chỉ thu hút nhiều người dân tìm đến mỗi dịp Tết trung thu. Vì điều kiện dịch bệnh nên chính quyền tạo điều kiện cho phép chủ cơ sở trưng dụng trường học là nơi bán hàng với yêu cầu phải đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

"Chúng tôi yêu cầu phải đảm bảo giãn cách xã hội, phát phiếu như phiếu đi chợ, xếp hàng đảm bảo mới cho bán”, nguồn tin trên cho biết.

Chủ tịch UBND phường Thuỵ Khuê Nguyễn Quang Ngọc cho biết, tình trạng người dân xếp hàng đông diễn ra thường xuyên vào mỗi dịp Trung thu.

"Phường thường xuyên nhắc nhở đảm bảo an ninh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phường yêu cầu chủ cơ sở phải tuân thủ đảm bảo an toàn".

Chỉ khi đảm bảo giãn cách, chính quyền mới đồng ý cho chủ cơ sở mở bán bánh trung thu

Chính quyền phường Thụy Khuê lắp đặt barie để điều tiết người ra vào

Rất đông người tập trung không đảm bảo giãn cách

Theo ông Ngọc, để tạo thuận lợi cho cửa hàng kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông, UBND phường đã làm việc với cửa hàng và nhà trường tạo điều kiện thành điểm bán hàng lưu động. Bên cạnh đó, cán bộ phường cùng phối hợp với lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã có mặt tại đây hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, sáng 18/9, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu phường Thụy Khuê kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm khi để xảy ra tình trạng người dân không đảm bảo giãn cách khi xếp hàng ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn,

Kỳ Phương - Đoàn Bổng