Sự kiện năm nay được tổ chức bởi Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Cộng đồng VietOpenInfra, dưới sự bảo trợ thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ và ủy quyền từ OpenInfra Foundation - tổ chức quốc tế với hơn 110.000 thành viên tại 187 quốc gia. Với chủ đề “The New Era of Vietnam’s Digital Leap”, chương trình thu hút hơn 1.000 chuyên gia công nghệ, kỹ sư hạ tầng và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cộng đồng Vietnam OpenInfra tại một phiên trong sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, VNPT Cloud tham gia với nhiều hoạt động đáng chú ý. Gian hàng trưng bày của đơn vị thu hút đông đảo khách tham quan nhờ không gian mở hiện đại và các trải nghiệm trực tiếp các dịch vụ Kubernetes Service và Elastic Container Registry, là những thành phần cốt lõi trong hệ sinh thái Cloud Native đang được cộng đồng quan tâm.

Khách tham quan tại sự kiện

Bên cạnh đó, VNPT Cloud cũng góp mặt trong hai phiên trình bày kỹ thuật tại sự kiện. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm VNPT Cloud (Công ty VNPT-IT) trình bày tham luận với chủ đề “Nền tảng số tự chủ: Cloud Native, 5G, Edge Computing” nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi đề cập đến tầm quan trọng của việc áp dụng kiến trúc hạ tầng mở nhằm phục vụ nhu cầu chuyển đổi số quy mô lớn và đảm bảo chủ quyền số quốc gia.

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - đại diện VNPT Cloud tại OpenInfra 2025

Ông Đỗ Minh Kiên - chuyên gia công nghệ tại VNPT Cloud chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai Kubernetes tại doanh nghiệp, từ góc nhìn vận hành đến các thách thức trong việc chuyển đổi mô hình hạ tầng truyền thống sang kiến trúc container hóa.

Phát biểu bên lề sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Khánh - đại diện VNPT Cloud cho biết: “Chúng tôi nhìn nhận mã nguồn mở không chỉ là một công nghệ, mà còn là một triết lý hạ tầng, là tương lai. Tham gia OpenInfra là cơ hội để chúng tôi kết nối với cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế và cùng thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ mở phát triển tại Việt Nam.”

VNPT Cloud là hệ sinh thái điện toán đám mây toàn diện do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển. Được xây dựng trên hạ tầng hiện đại, phân bố trên 8 Data Center đạt chuẩn Tier III trên toàn quốc, VNPT Cloud cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ hạ tầng ảo hóa (IaaS), nền tảng phát triển (PaaS), ứng dụng, phần mềm (SaaS) đến các giải pháp chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số.

Các chuyên gia tham gia phiên Panel Discusstion tại OpenInfra 2025

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sự kiện năm nay không chỉ giúp lan tỏa giá trị của mã nguồn mở mà còn góp phần định hình rõ hơn vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ nền tảng hạ tầng số. Trong đó, sự tham gia tích cực của các đơn vị như VNPT Cloud được xem là tín hiệu đáng mừng, cho thấy khả năng làm chủ công nghệ lõi của đội ngũ trong nước đang ngày càng tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn toàn cầu.

Ngọc Minh