Thị trường khóa thông minh: Dư địa lớn từ xu hướng sống tiện nghi

Thị trường khóa thông minh đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng đáng chú ý tại Việt Nam. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng các thiết bị nhà thông minh đã đạt khoảng 15,4% trong năm 2024. Trong đó, khóa thông minh được đánh giá là một trong những nhóm thiết bị có tiềm năng phát triển lớn nhờ nhu cầu nâng cao an ninh, quản lý ra vào thuận tiện và xu hướng số hóa không gian sống.

Người dùng hiện gặp không ít khó khăn khi lựa chọn khóa thông minh giữa hàng trăm mẫu mã đến từ nhiều thương hiệu khác nhau trên thị trường. Bên cạnh tính năng sản phẩm, các yếu tố như nguồn gốc xuất xứ, độ tin cậy của thương hiệu, khả năng bảo mật dữ liệu, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng ngày càng được quan tâm. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên các giải pháp được phát triển và vận hành bởi những doanh nghiệp có hạ tầng công nghệ và dịch vụ rõ ràng tại Việt Nam.

Thị trường hiện hướng đến những giải pháp kết nối đồng bộ các thiết bị trong gia đình, vận hành trên nền tảng công nghệ ổn định và đi kèm dịch vụ triển khai chuyên nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào tính năng của một thiết bị đơn lẻ.

Chiến lược phát triển nhà thông minh của VNPT

Những năm gần đây, VNPT liên tục mở rộng hệ sinh thái VNPT Smart Home với đa dạng thiết bị và giải pháp phục vụ quản lý, giám sát, an ninh và tự động hóa gia đình. Thay vì phát triển các thiết bị riêng lẻ, VNPT xây dựng nền tảng quản lý tập trung, cho phép các thiết bị kết nối và tương tác đồng bộ, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn.Trong bối cảnh nhu cầu Smart Home gia tăng, khóa cửa thông minh không chỉ là thiết bị bảo vệ tài sản mà còn trở thành điểm kết nối quan trọng trong hệ sinh thái nhà thông minh.

VNPT Smart Lock: Mảnh ghép chiến lược của hệ sinh thái Smart Home

Trong hệ sinh thái nhà thông minh, khóa cửa thông minh đóng vai trò là lớp bảo vệ đầu tiên, bên cạnh camera giám sát, cảm biến an ninh và các thiết bị điều khiển tiện ích. Sự xuất hiện của VNPT Smart Lock góp phần hoàn thiện hệ sinh thái VNPT Smart Home, cho phép người dùng quản lý người ra vào và điều khiển các thiết bị trên cùng một nền tảng thông qua ứng dụng ONE Home.

Sản phẩm gồm hai phiên bản dành cho cửa gỗ và cửa nhôm, phù hợp với nhiều loại hình nhà ở và văn phòng, đồng thời dễ dàng lắp đặt trên hệ thống cửa hiện có.

Từ an ninh đến kết nối: Giá trị khác biệt của VNPT Smart Lock

Tăng cường lớp bảo vệ cho ngôi nhà: VNPT Smart Lock được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ bảo vệ như cảnh báo khi có dấu hiệu cạy phá, cảnh báo nhập sai mật khẩu nhiều lần, mật khẩu ảo chống nhìn trộm và cơ chế tự động khóa sau khi đóng cửa giúp hạn chế các rủi ro thường gặp trong quá trình sử dụng, đồng thời mang lại sự an tâm hơn cho người dùng.

Nâng cao sự thuận tiện trong quản lý và sử dụng: VNPT Smart Lock giúp việc quản lý và kiểm soát ra vào trở nên thuận tiện hơn với đa phương thức mở khóa linh hoạt như vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, đồng thời dễ dàng theo dõi trạng thái khóa và quản lý từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc thường xuyên vắng nhà.

Kết nối đồng bộ trong hệ sinh thái Smart Home: Thông qua nền tảng ONE Home, VNPT Smart Lock không chỉ thực hiện chức năng kiểm soát ra vào mà còn có thể kết nối với các thiết bị thông minh khác để hình thành các kịch bản tự động hóa. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống nhà thông minh trên một nền tảng thống nhất.

Hạ tầng công nghệ và dữ liệu được quản lý tại Việt Nam: VNPT Smart Lock được phát triển trên hạ tầng công nghệ của VNPT với dữ liệu được lưu trữ và quản lý tại Việt Nam. Bên cạnh yếu tố công nghệ, sự bảo chứng từ một thương hiệu viễn thông - công nghệ hàng đầu Việt Nam chính là điểm khác biệt của sản phẩm. Điều này không chỉ góp phần nâng cao tính an toàn, minh bạch trong quản lý dữ liệu mà còn mang lại sự yên tâm cho người dùng nhờ hệ thống hỗ trợ rộng khắp trên toàn quốc.

Lợi thế về hạ tầng số, năng lực công nghệ và kinh nghiệm triển khai các dịch vụ quy mô lớn cũng là nền tảng để VNPT tiếp tục phát triển các giải pháp Smart Home đồng bộ trong tương lai.

Hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ trên toàn quốc: VNPT Smart Lock được định vị trong phân khúc phổ thông với mức giá bán lẻ từ 4 - 6 triệu đồng, mang đến lựa chọn phù hợp cho các gia đình muốn nâng cấp an ninh và trải nghiệm nhà thông minh. Sản phẩm hiện được phân phối rộng rãi qua hệ thống kinh doanh VNPT, các đại lý đối tác trên toàn quốc, fanpage chính thức và các sàn thương mại điện tử.

VNPT khẳng định uy tín của một thương hiệu quốc gia qua dịch vụ hậu mãi vượt trội, mạng lưới rộng khắp, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp và bảo trì nhanh chóng.

Khách hàng lựa chọn VNPT Smart Lock sẽ được hưởng chính sách "1 đổi 1" trong vòng 30 ngày và bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng.

Thế Định