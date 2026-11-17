Ngày 17/11, Vietnam Report và Báo VietNamNet công bố VNR500 năm 2026 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đánh dấu 20 năm bảng xếp hạng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Bảng xếp hạng VNR500 năm 2026 ghi dấu hành trình 20 năm (2007–2026) tôn vinh Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, phản ánh sự phát triển về quy mô, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Hai thập kỷ qua, VNR500 đồng hành cùng những bước chuyển của kinh tế Việt Nam, từ hội nhập WTO, vượt qua các cuộc khủng hoảng đến làn sóng chuyển đổi số và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Những quyết sách về đổi mới thể chế, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế đã tạo động lực để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Dấu mốc 20 năm VNR500 không chỉ ghi nhận những doanh nghiệp đầu tàu của nền kinh tế mà còn phản ánh bản lĩnh thích ứng, khát vọng vươn lên và sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo dữ liệu tích lũy, VNR500 ghi nhận 2.725 doanh nghiệp từng góp mặt, trong đó có 73 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện xuyên suốt 20 kỳ công bố.

Những con số này không chỉ cho thấy quy mô và tính kế thừa của nghiên cứu, mà còn ghi nhận hành trình bền bỉ của các doanh nghiệp đã duy trì được vị thế trong suốt hai thập kỷ, đồng hành cùng những chặng đường phát triển và chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam.

Sự tăng trưởng của VNR500 phản ánh tầm vóc và sức chống chịu ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt. Tổng doanh thu VNR500 qua các năm tăng gần 9 lần, từ 1,2 triệu tỷ đồng (2007) lên 10,4 triệu tỷ đồng (2026), cao hơn mức tăng 7,6 lần của GDP danh nghĩa cùng kỳ. Quy mô thương mại quốc tế mở rộng mạnh mẽ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 111 tỷ USD lên hơn 1.000 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026. Dòng vốn FDI duy trì xu hướng gia tăng dài hạn, bất chấp những biến động của môi trường đầu tư toàn cầu.

Những kết quả này khẳng định vai trò đầu tàu của doanh nghiệp lớn trong việc tạo lập giá trị, thúc đẩy hội nhập và duy trì động lực tăng trưởng quốc gia.

Đánh dấu kỳ công bố thứ 20, VNR500 tiếp tục khẳng định sứ mệnh tôn vinh các doanh nghiệp là “đầu tàu” của nền kinh tế Việt Nam.

Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026 – Dấu mốc 20 năm VNR500 sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 08/01/2027 tại TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại: www.vnr500.com.vn.

Thống kê từ VNR500 năm 2026

Theo thống kê từ VNR500 năm 2026, cả ba lĩnh vực Công nghiệp – Xây dựng, Dịch vụ và Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản đều có sự gia tăng so với năm 2025.

Trong đó, nhóm ngành Công nghiệp – Xây dựng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về cơ cấu doanh nghiệp, Dịch vụ ghi nhận sự mở rộng quy mô rõ nét, trong khi Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản duy trì tỷ trọng khiêm tốn.

Xét theo quy mô doanh thu, các ngành Tài chính, Điện và Khoáng sản – Xăng dầu tiếp tục dẫn đầu với tổng doanh thu lần lượt đạt gần 2.085, 1.918 và 1.760 nghìn tỷ đồng. Phần lớn các ngành duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là ngành Điện tăng trưởng 86,6% so với năm trước, song vẫn ghi nhận xu hướng suy giảm ở một số ngành như Thực phẩm – Đồ uống, Bán lẻ.

Xét theo các tiêu chí đánh giá, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) bình quân tăng từ 6,1% năm 2025 lên 6,7% năm 2026; tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) tăng từ 7,3% lên 8,3%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) phục hồi mạnh từ 13,3% lên 18,8%. Các doanh nghiệp FDI tiếp tục dẫn đầu về ROA và ROS, khu vực Nhà nước phục hồi mạnh về ROE, còn phía Tư nhân cải thiện cả ba chỉ số.

Doanh nghiệp VNR500 – Khẳng định vị thế, lan tỏa giá trị

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP 9 tháng đầu năm tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tổ chức quốc tế đưa ra dự báo khả quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam: IMF (8,4%), ADB (7,8%), AMRO (7,5%), World Bank (7,4%). Mục tiêu tăng trưởng hai chữ số yêu cầu nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng vốn, củng cố nội lực doanh nghiệp và tăng tính tự chủ của nền kinh tế.

Do đó, doanh nghiệp lớn giữ vai trò đầu tàu, không chỉ dẫn dắt thị trường mà còn kết nối nguồn lực, lan toả giá trị, thúc đẩy đổi mới công nghệ và định hình các chuẩn mực quản trị, phát triển bền vững.

Kết quả khảo sát doanh nghiệp VNR500 cho thấy, dù môi trường kinh doanh còn nhiều sức ép, cộng đồng doanh nghiệp vẫn duy trì được động lực tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm, có 71,4% doanh nghiệp ghi nhận tăng doanh thu, 67,9% tăng lợi nhuận và 68,6% tăng đơn hàng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, 62,5% doanh nghiệp cũng cho biết chi phí gia tăng. Mở rộng liên kết và tối ưu hóa nguồn lực thông qua hệ sinh thái đối tác, lan tỏa tri thức, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực trở thành hướng đi quan trọng, giúp doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh và tăng khả năng chống chịu.

Trong giai đoạn tới, sự lan tỏa của doanh nghiệp lớn càng có ý nghĩa khi nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển mới. Theo đó, những cơ hội lớn nhất bao gồm: AI và chuyển đổi số (65,5%); đầu tư hạ tầng, logistics, năng lượng (58,2%); phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi xanh (58,2%); kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng tích cực (56,4%); tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu (50,9%)…

(Nguồn: Vietnam Report)