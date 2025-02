Những thách thức đầu tiên của VNSC by Finhay

VNSC by Finhay là sản phẩm hợp tác giữa công ty Chứng khoán Vina (VNSC) và Finhay. Do đặc thù thị trường ngành chứng khoán có tính thời điểm cao, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường nóng, lượng khách hàng truy cập vào hệ thống cùng một lúc tăng đột biến thì việc duy trì một hệ thống có tính co giãn nhanh chóng là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc mở rộng hạ tầng truyền thống lại tồn tại những bất cập khi không chỉ đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn mà còn mất nhiều thời gian để đặt hàng, lắp đặt, triển khai, dẫn đến độ trễ trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

Ngoài ra hạ tầng truyền thống còn đòi hỏi một đội ngũ nhân sự lớn để vận hành, bảo trì, quản lí hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, luôn có thể ứng phó và xử lý các sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống là công việc luôn được đặc lên hàng đầu và là yếu tố sống còn của công ty chứng khoán như VNSC. Hệ thống mở rộng liên tục, số lượng khách hàng lớn, khối lượng thông tin ngày càng nhiều đòi hỏi VNSC phải có giải pháp cho tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, triển khai các biện pháp bảo về đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin theo quy định và tiêu chuẩn quốc gia, có biện pháp ứng phó với những tình huống cấp bách đối với hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

Tối ưu hạ tầng và vận hành bằng bộ giải pháp điện toán đám mây

Theo đuổi chiến lược lấy công nghệ làm kim chỉ nam trong hoạt động, VNSC by Finhay đã hợp tác cùng FPT trong việc đánh giá và lựa chọn các dịch vụ nền tảng FPT Cloud để đưa vào ứng dụng tại doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề hiện tại, các dịch vụ chính bao gồm FPT Cloud Server, FPT Kubernetes, FPT Database, FPT Logging, FPT Catche.

Dịch vụ FPT Database giúp VNSC by Finhay khắc phục hoàn toàn bài toán mở rộng hạ tầng. Hệ thống hỗ trợ tự động mở rộng quy mô khi có lượng truy cập lớn, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định. Đồng thời, khả năng khôi phục dữ liệu tự động giúp VNSC nhanh chóng xử lý các sự cố không mong muốn, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động giao dịch.

Dịch vụ FPT Kubernetes hỗ trợ việc mở rộng ứng dụng nhanh chóng mà không cần đầu tư thêm phần cứng. Hệ thống cho phép VNSC triển khai các sản phẩm mới từ giai đoạn thử nghiệm đến hoạt động chính thức một cách linh hoạt, giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, dịch vụ Logging giúp VNSC thu thập các log của ứng dụng và hỗ trợ cho quá trình xử lý lỗi ngay tức thì khi khách hàng gặp sự cố, từ đó giúp cho khách hàng có một trải nghiệm tốt nhất.

Dịch vụ Monitoring đảm bảo các chuyên viên kỹ thuật có thể theo dõi các hệ thống, nhận biết được hệ thống đang ở trạng thái nào và đưa ra quyết định kịp thời khi có lượng truy cập khách hàng lớn cũng như khi có lỗi xảy ra.

Theo ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc Khối Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, việc ứng dụng các dịch vụ của FPT Cloud không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo độ trễ thấp, giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật, mà còn gia tăng 30% độ hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm ứng dụng.

Nỗ lực nâng cao lợi thế bằng công nghệ

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng nhóm Hạ tầng, nền tảng VNSC by Finhay chia sẻ: “Dịch vụ Cloud của FPT đóng vai trò trọng yếu để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tính linh hoạt và khả năng mở rộng công nghệ, giúp cho chúng tôi có thể phát triển các sản phẩm dịch vụ mới một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn”.

FPT Cloud mang lại nhiều điểm phù hợp với ngành chứng khoán nói chung và VNSC nói riêng, giúp đáp ứng nhu cầu vận hành và phát triển một cách hiệu quả như: Khả năng mở rộng quy mô hạ tầng không giới hạn cho các sản phẩm vệ tinh; Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 24/7; Vị trí của hạ tầng máy chủ của FPT Cloud phù hợp với các quy định của các Bộ, Ban ngành đưa ra.

Đối với VNSC, việc sử dụng FPT Cloud hỗ trợ kết nối 2 site bằng đường truyền riêng (kéo kênh trắng giữa hai site), giúp giảm độ trễ xuống mức thấp nhất cho các sản phẩm vệ tinh như bảng giá và kho chứng khoán, đồng thời tăng cường an toàn và bảo mật.

Nhờ vào dịch vụ của FPT Cloud, hệ thống của VNSC đã giảm thiểu đáng kể độ trễ, loại bỏ tình trạng gián đoạn dịch vụ đồng thời, với khả năng cá nhân hóa dữ liệu từ FPT Cloud, VNSC đã cải thiện hành trình trải nghiệm của từng người dùng

