Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt và triển khai vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc, giúp trẻ từ 2 đến dưới 18 tuổi phòng bệnh cúm đơn giản, thuận tiện và hiệu quả với “3 lớp miễn dịch”.

Thêm lựa chọn phòng cúm cho trẻ sợ kim tiêm

Ngày 28/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt mũi tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc. Sản phẩm được phát triển bởi Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca (Anh), sử dụng cho trẻ từ 2 đến dưới 18 tuổi.

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, vắc xin đã có hơn 20 năm giám sát an toàn trên thế giới, được triển khai tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 200 triệu liều phân phối toàn cầu.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt vắc xin cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam sáng 28/10. Ảnh: Nhân Lê

Vắc xin sử dụng cho trẻ từ 2 đến dưới 18 tuổi. Với trẻ từ 2 đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm vắc xin cúm, lịch sử dụng gồm hai liều cách nhau ít nhất 4 tuần; trẻ đã có tiền sử tiêm phòng cúm có thể sử dụng một liều tùy theo lịch sử tiêm chủng. Trẻ từ 9 đến dưới 18 tuổi sử dụng một liều.

Việc phòng cúm cần được thực hiện hàng năm theo khuyến cáo để duy trì khả năng bảo vệ trước virus liên tục biến đổi.

Đưa con trai Nguyễn Minh Đức, 7 tuổi, đến Trung tâm Tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Như Ngọc, (35 tuổi, phường Tân Sơn) cho biết, mỗi lần đưa con đi tiêm chủng, chị phải động viên tinh thần vì bé lo sợ kim tiêm.

Khi biết VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt mũi, chị quyết định đưa con đến sử dụng. “Trước đây, cứ đến lịch tiêm vắc xin là hai mẹ con phải chuẩn bị tâm lý, nay với vắc xin mới tôi thấy việc phòng bệnh nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị Ngọc chia sẻ.

Bé Nguyễn Minh Đức sử dụng vắc xin cúm dạng xịt mũi tại VNVC, dưới sự chứng kiến của ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AstraZeneca Việt Nam và BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa VNVC. Ảnh: Nhân Lê

Tương tự, bé Hoài Anh, 6 tuổi, con gái chị Ngọc Trang, 39 tuổi vừa xuất viện sau đợt cúm A biến chứng viêm phổi. Lo con có nguy cơ mắc cúm khi trở lại trường, chị đưa bé đến VNVC tiêm vắc xin cúm và phế cầu 20.

Theo chị Trang, sau đợt nằm viện, bé rất sợ kim tiêm. Chị phải kiên nhẫn động viên, hứa mua bộ tô màu mới để con yên tâm đến trung tâm. Đến nơi, biết VNVC đang triển khai vắc xin cúm có công nghệ mới dạng xịt, chị cho con chủng ngừa ngay.

“Có vắc xin cúm dạng xịt, con thoải mái hơn vì không phải tiêm thêm một mũi, bố mẹ cũng nhẹ nhàng hơn mỗi lần đưa con đi phòng bệnh”, chị Trang chia sẻ.

Không chỉ trẻ em, nhiều thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cũng đến VNVC trải nghiệm phương thức phòng cúm không cần kim tiêm, nhẹ nhàng và thuận tiện. Ảnh: Bình An

Cúm mùa có thể gây biến chứng ở trẻ em

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cúm mùa không phải bệnh hô hấp thông thường và có thể gây biến chứng nghiêm trọng, kể cả ở trẻ khỏe mạnh.

Ngoài viêm phổi, suy hô hấp, cúm có thể gây biến chứng thần kinh như viêm não, rối loạn ý thức, hôn mê; viêm cơ tim hoặc bội nhiễm vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa cơ quan và tử vong. Một số trường hợp sống sót sau biến chứng nặng có thể phải đối mặt với di chứng lâu dài về vận động, trí nhớ và nhận thức.

Trẻ mắc cúm A phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Ở trẻ em, các triệu chứng ban đầu như sốt, ho, sổ mũi và mệt mỏi dễ bị nhầm với cảm lạnh. Điều này có thể khiến phụ huynh chậm nhận biết tình trạng chuyển nặng. Trẻ mắc cúm cũng có khả năng lây truyền virus trong gia đình, trường học và cộng đồng, làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo bác sĩ Khanh, vắc xin cúm dạng xịt mũi sẽ bổ sung lựa chọn dự phòng cho trẻ, nhất là những trẻ e ngại kim tiêm. Dù lựa chọn phương thức nào, việc phòng cúm hàng năm vẫn cần được chú trọng nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan.

Vắc xin cúm dạng xịt mũi được bảo quản ở nhiệt độ âm sâu từ -20 đến -30°C, VNVC còn sở hữu hệ thống kho lạnh âm sâu đến -86°C và kho lạnh tiêu chuẩn 2-8°C. Ảnh: Mộc Thảo

Có thể nói, việc đưa vắc xin cúm dạng xịt mũi về Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của VNVC trong hợp tác với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, sớm tiếp cận và đưa những thành tựu y học dự phòng tiên tiến đến với người dân.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam cho hay, việc giới thiệu vắc xin phòng cúm dạng xịt phun sương qua đường mũi đến người dân Việt Nam đánh dấu bước tiến trong nỗ lực mở rộng các lựa chọn phòng ngừa cúm mùa dựa trên bằng chứng khoa học.

“Chúng tôi tin rằng phòng bệnh là nền tảng của một hệ thống y tế bền vững. Thông qua hợp tác cùng VNVC, chúng tôi mong muốn hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các giải pháp phòng ngừa phù hợp, đồng thời thúc đẩy đối thoại khoa học và nâng cao nhận thức về vai trò của tiêm chủng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Atul Tandon nói.

Diệu Minh