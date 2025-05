Vắc xin phế cầu 20 do Tập đoàn Dược phẩm Pfizer (Mỹ) sản xuất giúp phòng hiệu quả 20 chủng vi khuẩn phế cầu là 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F. Đây là các chủng vi khuẩn gây ra nhiều bệnh phế cầu xâm lấn gồm viêm phổi nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các bệnh lý phế cầu không xâm lấn gồm viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang…

Vắc xin được sản xuất tại nhà máy sản xuất vắc xin hiện đại hàng đầu thế giới tại Bỉ theo công nghệ tiên tiến, được chứng minh có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch mức độ cao và hiệu lực bảo vệ lâu dài cho người sử dụng, đồng thời giảm tỷ lệ người lành mang trùng, từ đó giảm khả năng lây lan bệnh trong cộng đồng.

Vắc xin phế cầu 20 hiện đã được sử dụng tại gần 50 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Úc… cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do phế cầu ở người lớn.

Như vậy, chỉ trong 2 tuần, VNVC đã liên tiếp đưa vào tiêm chủng phục vụ cộng đồng hai loại vắc xin phế cầu công nghệ mới, hoàn thiện danh mục vắc xin phòng phế cầu đầy đủ chuẩn quốc tế cho Việt Nam, kịp thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền trước diễn biến dịch bệnh hô hấp nguy hiểm. Điều này khẳng định vai trò tiên phong của VNVC trong việc cập nhật nhanh chóng các tiến bộ y học toàn cầu, mở ra cơ hội cho trẻ em, người lớn Việt Nam được tiếp cận đầy đủ các loại vắc xin mới, hiệu quả và an toàn hàng đầu thế giới.

Hệ thống tiêm chủng VNVC công bố ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phế cầu 20 tại hơn 220 trung tâm trên toàn quốc sáng 26/5. Ảnh: Mộc Thảo

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, phế cầu khuẩn là tác nhân hàng đầu gây nhiều gánh nặng bệnh tật và tử vong ở cả trẻ em và người lớn. Phế cầu khuẩn có hơn 100 type huyết thanh gây bệnh đa dạng và phức tạp, khả năng kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng.

Công nghệ nghiên cứu và sản xuất vắc xin mới của các hãng dược phẩm đã có những tiến bộ vượt bậc nên nhiều loại vắc xin liên tiếp được ra đời, chống lại nhiều chủng phế cầu hơn, hiệu quả bảo vệ và an toàn cao hơn. Nhờ đó, người dân có thêm nhiều lựa chọn tiêm chủng linh hoạt, phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, tình trạng miễn dịch và đặc điểm dịch tễ tại từng địa phương. Điều này đặc biệt quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng tốt hơn, nhất là trong bối cảnh các bệnh đường hô hấp có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới.

“Hiện tại, vắc xin phế cầu 20 được phê duyệt dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên và trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội sử dụng cho trẻ em. Người lớn từ 18 tuổi trở lên chỉ cần tiêm một mũi phế cầu 20 duy nhất. Người có nguy cơ cao mắc các bệnh lý do phế cầu sẽ được bác sĩ tư vấn lịch tiêm phù hợp. Đối với người đã tiêm vắc xin phế cầu trước đây với các loại vắc xin bao phủ ít số chủng hơn hoặc nhiều chủng hơn nhưng có công nghệ cần tiêm nhắc lại, bác sĩ sẽ xem xét để chỉ định lịch tiêm nối tiếp hoặc tiêm phối hợp để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu nhất”, bác sĩ Bạch Thị Chính cho hay.

Bà Lê Thị Ry, 75 tuổi, quận Tân Bình, TP.HCM tiêm vắc xin phế cầu 20 tại Trung tâm tiêm chủng VNVC sáng 26/5. Ảnh: Mộc Thảo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em và người lớn tử vong do phế cầu trên toàn cầu mỗi năm. Đây cũng là tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI) như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi,... với tỷ lệ tử vong cao nhất. Theo Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu vào năm 2021, ước tính có 97,9 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới do phế cầu và 505.000 ca tử vong, tương đương cứ 1 phút lại có 1 người tử vong.

Việc Hệ thống tiêm chủng VNVC có thêm vắc xin phế cầu 20 thế hệ mới đã giúp mở rộng phạm vi bảo vệ, hiệu quả phòng bệnh, đặc biệt là công nghệ hiện đại giúp giảm liều tiêm nhắc lại, do đó giảm chi phí tiêm chủng và chi phí khám chữa bệnh do phế cầu gây ra.

Bên cạnh việc hợp tác với các hãng vắc xin và dược phẩm hàng đầu thế giới để đưa về Việt Nam nhiều loại vắc xin mới, vắc xin thế hệ mới, tăng cơ hội tiếp cận các loại vắc xin ngang bằng so với các nước phát triển cho người dân, VNVC còn thực hiện bước đi chiến lược là xây dựng Nhà máy sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại tỉnh Long An.

Nhà máy có quy mô đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng, được thiết kế hiện đại với các công nghệ hàng đầu thế giới, đa dạng và linh hoạt khả năng sản xuất nhiều loại vắc xin khác nhau, nhằm mục tiêu chủ động cung ứng vắc xin cho người dân trong nước, hướng tới tham gia chuỗi cung ứng vắc xin toàn cầu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu các vắc xin phòng dịch trong tương lai.

Thanh Nhi