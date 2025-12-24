Kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) do Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp cùng Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) đưa về Việt Nam được triển khai cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đến 24 tháng tuổi tại hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, theo hướng dẫn chuyên môn ban hành ngày 22/12 của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Như vậy, chỉ sau 2 tháng kháng thể đơn dòng ra mắt tại Việt Nam, VNVC đã trở thành hệ thống trung tâm tiêm chủng tiên phong triển khai tiêm loại sinh phẩm quan trọng này, giúp trẻ kịp thời phòng bệnh trước cao điểm mùa bệnh, cũng như giảm chi phí điều trị và nhập viện do RSV gây ra.

Một trong những lô kháng thể đơn dòng RSV được bảo quản tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, giám sát nhiệt độ nghiêm ngặt 24/24 của VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết kháng thể đơn dòng RSV được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp trẻ được bảo vệ ngay sau tiêm mà không cần thời gian chờ cơ thể tự tạo miễn dịch như vắc xin.

Theo các tài liệu công bố quốc tế, kháng thể đơn dòng RSV giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do RSV, hiệu quả bảo vệ kéo dài ít nhất 5-6 tháng. Đặc biệt, kháng thể có thể tiêm ngay sau sinh, phù hợp cho mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền.

“Trẻ dưới 12 tháng tuổi chỉ cần 1 mũi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV, cũng có thể sử dụng. Liều dùng được bác sĩ chỉ định dựa trên thời điểm tiêm, cân nặng và đánh giá các yếu tố nguy cơ của trẻ”, BS. Chính thông tin thêm.

Đưa bé Gia Hưng hơn 2 tháng tuổi đến VNVC Lê Đại Hành tiêm vắc xin, chị Vạn Chí Linh (40 tuổi, phường Tân Phú, TP.HCM) cho biết các con trước đây của gia đình đều được tiêm chủng đầy đủ tại VNVC. Riêng bé Hưng sinh non ở tuần 34, cân nặng lúc sinh chỉ 2,3 kg nên chị cố gắng đưa con tiêm phòng sớm.

“Đợt này nhiều trẻ viêm phổi nhập viện, con tôi sinh thiếu tháng nên hệ miễn dịch yếu, nguy cơ mắc bệnh cao. Việc phòng ngừa sớm cho con giúp gia đình tôi yên tâm hơn”, chị Linh chia sẻ.

Chị Vạn Chí Linh cho con trai hơn 2 tháng tuổi đến VNVC Lê Đại Hành (TP.HCM) tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV ngay trong ngày triển khai. Ảnh: Diễm Chinh

RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản, viêm phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thống kê mỗi năm có hơn 3,6 triệu trẻ nhập viện do RSV và hơn 100.000 trẻ tử vong với gần 50% trẻ dưới 6 tháng tuổi. Bệnh lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường gia tăng mạnh vào thời điểm giao mùa và mưa, lạnh, ô nhiễm không khí cuối năm.

Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị hỗ trợ, trong khi trẻ nhỏ mắc bệnh thường diễn tiến nhanh và khó lường. Gần đây, nhiều bệnh viện ghi nhận bệnh nhi khám, nhập viện do nhiễm RSV gia tăng. Trong đó, nhiều trẻ chỉ 1-2 tháng tuổi, phải thở oxy, thở máy, có những trẻ ho, sốt, khò khè chuyển biến suy hô hấp nhanh.

TS.BS Cam Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết virus RSV dễ lây lan qua đường hô hấp giống như một loại virus cảm lạnh thông thường. Virus có thể tồn tại đến 6 giờ ở bề mặt, đồ chơi, bàn phím và tay nắm cửa và 30 phút trên bề mặt da nhiễm bẩn như bàn tay.

Trẻ mắc bệnh do RSV nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, xẹp phổi, bội nhiễm vi khuẩn, tràn khí màng phổi, mất nước, rối loạn nhịp tim, ngừng thở và tử vong. Chưa kể, bệnh có thể để lại di chứng lâu dài như xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính.

Nhiều phụ huynh đưa con tiêm kháng thể đơn dòng phòng bệnh hô hấp do RSV tại VNVC trong bối cảnh ô nhiễm không khí và bụi mịn gia tăng. Ảnh: Tiểu Thúy

BS. Phượng đánh giá việc mở rộng triển khai kháng thể đơn dòng rộng rãi tại các trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh chủ động phòng bệnh từ sớm cho con, đặc biệt ở giai đoạn nguy cơ cao nhiễm và biến chứng nặng do RSV. “Điều này không chỉ giảm tỷ lệ nhập viện và áp lực cho cơ sở điều trị vào mùa cao điểm mà còn giúp gia đình tiết kiệm chi phí, thời gian chăm sóc và hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài ở trẻ”, BS. Phượng nhấn mạnh.

Trước đó, từ tháng 10/2025, VNVC đã ra mắt và cùng triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Phòng khám Nutrihome - các đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế và ghi nhận sự đón nhận tích cực của các bác sĩ và đông đảo phụ huynh có con nhỏ. Hàng trăm trẻ em đã được tiêm kháng thể đơn dòng an toàn, phần lớn là trẻ sơ sinh, có trẻ chỉ vài ngày tuổi đã kịp thời được phòng bệnh.

Nguyệt Nhi