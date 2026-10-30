Hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai vắc xin cúm chuyên biệt của Sanofi (Pháp) dành cho người từ 60 tuổi trở lên, có hiệu quả phòng cúm cao hơn 24,2% so với vắc xin liều tiêu chuẩn.

Thêm lựa chọn phòng cúm cho người cao tuổi

Ngày 30/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp với Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) ra mắt và triển khai vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, đặc biệt là những người mắc bệnh nền.

Vắc xin hiện được triển khai tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc, giúp người cao tuổi có thêm lựa chọn chủ động phòng bệnh, giảm nguy cơ mắc cúm và các biến chứng nghiêm trọng.

Hoạt động này cũng góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chú trọng phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đại diện Ban chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vắc xin cúm chuyên biệt cho người cao tuổi lần đầu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Liên Lê

Bác sĩ Đào Thị Sương (63 tuổi, TP.HCM), công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC Hoàng Văn Thụ. Bà cho biết, bản thân duy trì tiêm phòng cúm hàng năm tại VNVC và nhận thấy sức khỏe ít bị ảnh hưởng bởi bệnh hơn.

“Tuổi càng cao, sức đề kháng càng giảm, nhất là người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi biết có vắc xin cúm chuyên biệt, tôi quyết định tiêm ngay”, bác sĩ Sương chia sẻ.

Cùng chung niềm vui khi tiếp cận giải pháp phòng bệnh mới, ông Nguyễn Xuân Lập (67 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đánh giá, đây là bước tiến có ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ông Nguyễn Xuân Lập tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC, chủ động tăng cường bảo vệ trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng. Ảnh: Liên Lê

“Tôi rất vui khi người cao tuổi Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thành tựu y học tiên tiến. Mong ngày càng nhiều người chủ động phòng bệnh để sống khỏe, sống vui bên con cháu và tiếp tục đóng góp cho xã hội”, ông Lập chia sẻ.

Tăng cường bảo vệ trước nguy cơ biến chứng nặng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng một tỷ ca cúm mùa, trong đó có 3-5 triệu ca bệnh nặng và 290.000-650.000 ca tử vong do các bệnh lý hô hấp liên quan đến cúm.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa VNVC, cho biết, vắc xin cúm liều tiêu chuẩn vẫn giữ vai trò chủ lực trong phòng bệnh. Tuy nhiên, miễn dịch suy giảm theo tuổi khiến người cao tuổi đáp ứng sau tiêm thấp hơn, nhất là người mắc bệnh nền.

Bác sĩ Bạch Thị Chính khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Mộc Thảo

“Vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người cao tuổi là vắc xin cúm bất hoạt, phòng ba chủng virus cúm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria, có hàm lượng kháng nguyên cao gấp 4 lần vắc xin cúm liều tiêu chuẩn. Vắc xin giúp khắc phục phần nào tình trạng suy giảm đáp ứng miễn dịch do lão hóa, tăng cường hiệu quả bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh nền, trước nguy cơ mắc cúm nặng”, BS Bạch Thị Chính cho biết.

Đáng chú ý, kết quả thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ghi nhận vắc xin có hiệu lực phòng cúm cao hơn tương đối 24,2% so với vắc xin liều tiêu chuẩn. Phân tích gộp các nghiên cứu tại Đan Mạch và Tây Ban Nha cũng cho thấy mức giảm nguy cơ nhập viện do cúm được xác định bằng xét nghiệm cao hơn tương đối 32%.

Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của VNVC bảo quản vắc xin cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên với chất lượng cao nhất. Ảnh: Mộc Thảo

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết, cúm có thể khiến bệnh nền mất ổn định, gây biến cố tim mạch, đợt cấp bệnh hô hấp, rối loạn đường huyết, làm tăng nguy cơ nhập viện và tử vong.

Các nghiên cứu ghi nhận nguy cơ tử vong liên quan đến cúm cao gấp 5 lần ở người mắc bệnh tim mạch, 12 lần ở người mắc bệnh phổi và 20 lần ở người đồng mắc cả hai bệnh lý. Nhiễm cúm còn liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng khoảng 10 lần, đột quỵ 8 lần.

Sau một đợt cúm nặng, người cao tuổi có thể suy giảm thể lực, mất khả năng tự chăm sóc, kéo theo gánh nặng cho gia đình. Trong khi đó, khảo sát được dẫn nguồn từ Eplus ghi nhận chỉ khoảng 2% người cao tuổi Việt Nam tiêm phòng cúm hằng năm.

“Bên cạnh tiêm phòng cúm hằng năm, người cao tuổi cần được tư vấn các giải pháp dự phòng phù hợp với độ tuổi, bệnh nền như vắc xin phòng phế cầu, zona thần kinh và RSV”, TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính nhấn mạnh.

Trí Nhiên