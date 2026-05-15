Đám cưới vàng

Ông Thiệu và bà Tũn (cùng 70 tuổi, Hà Nội) đã có 50 năm nên duyên vợ chồng. Mới đây, họ tổ chức “đám cưới vàng” đánh dấu hành trình nửa thế kỷ gắn bó, yêu thương, cùng nhau vượt qua thăng trầm cuộc sống để nuôi dạy 4 người con (2 trai, 2 gái) nên người.

Hồng Hà (SN 1999, Hà Nội) – cháu nội của ông Thiệu chia sẻ, đại gia đình cô đã có khoảnh khắc khó quên trong lễ kỷ niệm 50 năm vàng son của ông bà.

Vợ chồng ông Thiệu đã có 50 năm bên nhau

“Gia đình tôi đã nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông bà nhưng năm nay đặc biệt hơn vì ông bà được tuổi 70, lại tròn 50 năm gắn bó.

Tôi muốn tổ chức buổi lễ đặc biệt để kỷ niệm hành trình bên nhau của ông bà. Bố mẹ tôi và các cô/chú cũng ủng hộ”, Hà kể.

Ý tưởng và kế hoạch được chia sẻ với ông bà của Hà. Ông bà ban đầu có chút e ngại vì bấy lâu vẫn sống giản dị, tuy nhiên, thấy con cháu phấn khởi, hào hứng, ông bà cũng thuận theo.

“Lễ kỷ niệm được tổ chức tại căn nhà cổ 50 năm tuổi của ông bà tôi. Căn nhà là nơi ghi dấu bao kỷ niệm, từ những ngày ông bà mới về chung một nhà cho đến tuổi xế chiều”, Hà chia sẻ.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Thiệu

Mọi thứ cho buổi lễ được chuẩn bị trong 4 ngày. Gia đình Hà nhờ đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ trang trí. Tông đỏ được lựa chọn để phù hợp với không khí của “đám cưới vàng”.

Tuy nhiên, áo dài cưới của bà, vest của ông, bó hoa lay ơn bà cầm, đôi nhẫn cưới, bánh kem kỷ niệm… đều do con cháu tự tay chuẩn bị.

Ngay cả thiệp mời cũng do Hà tự thiết kế rồi gửi đến họ hàng, bạn bè thân thiết như một cách trân trọng sự hiện diện của họ trong buổi lễ đặc biệt của gia đình.

“Tôi thấy rõ sự phấn khởi của ông bà vào buổi tối trước khi diễn ra lễ chính. Ông rất vui dù vốn ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài, còn bà thì cười rất nhiều”, Hà chia sẻ.

Buổi lễ có sự tham dự của dàn con cháu, họ hàng thân thiết

Vào ngày lễ chính, căn nhà cổ được bao phủ bởi màu đỏ, trắng – màu của hạnh phúc.

Con trai, con rể của ông Thiệu làm phù rể; còn con gái, con dâu làm phù dâu. Hà và một thành viên khác làm MC dẫn xuyên suốt buổi lễ.

“Ông tôi cùng dàn phù rể đứng bên ngoài, bà tôi được dàn phù dâu dẫn từ trong phòng ra. Khoảnh khắc ông đón lấy tay bà, cùng thắp hương kính báo gia tiên, tôi rất xúc động”, Hà chia sẻ.

Giống như lễ cưới của các đôi trẻ, vợ chồng ông Thiệu trao nhẫn cho nhau, thổi nến, cắt bánh kem, kính rượu mọi người… Trước sự chứng kiến của con cháu, họ hàng, ông Thiệu nhắn nhủ đến vợ: "Chúng ta cứ như thế này mãi nhé!" khiến nhiều người xúc động.

Vợ chồng ông Thiệu bên các con (ảnh phải) và các cháu (ảnh trái)

“Bố tôi cùng các cô chú nghẹn ngào nói: ‘Chúng con mong bố mẹ khỏe mạnh để con cháu được tổ chức thêm nhiều buổi lễ tuyệt vời như thế này’.

Riêng tôi, khoảnh khắc thấy ông bà sánh vai sau 50 năm gắn bó, tôi ước ao sau này mình cũng có cuộc hôn nhân bền bỉ và hạnh phúc như vậy”, Hà tâm sự.

Gia đình Hà tổ chức 40 mâm cỗ, mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui. Đối với mỗi thành viên, buổi lễ là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của đại gia đình.

Tuổi già bình yên

Vợ chồng ông Thiệu có 4 người con. Ngoại trừ người con gái út đang sống và làm việc ở nước ngoài, 3 người con còn lại đều sống quây quần gần bố mẹ.

Hà được nghe kể rất nhiều về năm tháng tuổi trẻ của ông bà nội. Vợ chồng ông Thiệu đến với nhau vào năm 20 tuổi nhờ mai mối. Tình cảm được vun đắp dần sau những năm tháng bên nhau, cùng nhau sinh con dưỡng cái.

Hà giúp ông nội cài hoa trong buổi lễ kỷ niệm

“Ông bà tôi làm nông, vất vả nuôi 4 người con trưởng thành. Ngay cả năm tháng khó khăn nhất, ông bà cũng hiếm khi to tiếng, luôn hòa thuận yêu thương nhau”, Hà kể.

Ở độ tuổi xế chiều, vợ chồng ông Thiệu càng gắn bó. Sống riêng trong căn nhà 50 năm tuổi, ông bà quan tâm đến nhau từng miếng ăn, giấc ngủ.

“Trong bữa cơm, ông luôn gắp thức ăn cho bà. Không thấy bà đâu là ông hỏi ngay. Bà cũng chăm lo cơm nước, giặt giũ cho ông rất chu đáo. Cách ông bà chăm sóc nhau khiến tôi thấy rất ấm áp”, Hà chia sẻ.

Với con cháu, sự gắn bó và lối sống giản dị, nghĩa tình của ông bà là tấm gương về cách vun vén, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Ảnh và video: NVCC