Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô dâu Đồng Nai đứng cạnh 2 chiếc ghế trống với dòng chữ "Thưa ba, con đi lấy chồng” và “Thưa má, con đi lấy chồng” trong buổi lễ gia tiên thu hút 1,7 triệu lượt xem và 120 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Khoảnh khắc cô dâu bên 2 chiếc ghế trống trong buổi lễ gia tiên khiến người xem xúc động

Cô dâu trong đoạn video nổi tiếng là Tường Vy (SN 2006, quê Đồng Nai). Tường Vy cho hay, khoảnh khắc trên được ghi lại trong lễ vu quy của cô diễn ra vào ngày 24/4 vừa qua.

Tường Vy là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Năm 2021, cha cô qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Hai năm sau, mẹ cô cũng rời xa trần thế, để lại khoảng trống lớn khó bù đắp trong lòng con cái.

“Biến cố liên tiếp xảy đến trong thời gian ngắn khiến gia đình tôi suy sụp. Ba anh em tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể vực dậy sau nỗi đau ấy”, Vy nghẹn ngào nói.

Bó hoa cưới gắn hình cha mẹ của cô dâu Đồng Nai

Trong quãng thời gian khó khăn nhất, Tường Vy may mắn có anh chị yêu thương, chở che. Cha mẹ qua đời, Vy sống cùng anh trai và được anh chăm sóc, lo lắng từng chút một.

Chị gái đã lập gia đình riêng vẫn luôn quan tâm, đỡ đần em út.

Bên cạnh đó, Tường Vy còn có người chồng hiện tại là chỗ dựa tinh thần. Cặp đôi quen nhau từ thời cấp 2, khi gia đình Vy gặp biến cố, “nửa kia” đã ở bên giúp cô vực dậy.

Trong buổi lễ gia tiên, Vy dành riêng 2 chiếc ghế trống với dòng nhắn gửi thân thương cho cha mẹ đã khuất, như thể họ vẫn hiện diện trong ngày vui của mình.

Không chỉ vậy, cô còn đính hình cha mẹ lên bó hoa cưới với mong muốn được đấng sinh thành dõi theo trong ngày lên xe hoa về nhà chồng.

“Đó là cách tôi thể hiện lòng biết ơn với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình nên người. Nhờ vậy, tôi cảm thấy ngày cưới của mình trở nên trọn vẹn hơn”, Tường Vy tâm sự.

Cô dâu được anh trai dắt tay vào lễ đường, trao cho chú rể

Trong lễ thành hôn, anh trai Vy đã thay cha dẫn em gái bước vào lễ đường, trao cho chú rể. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt tại hôn trường rơi nước mắt.

“Từ ngày ba mẹ mất, anh trai là người lo cho tôi từng bữa ăn, dạy tôi nhiều điều dù anh không giỏi thể hiện cảm xúc. Vì thế khi anh dắt tôi lên lễ đường, tôi cảm thấy mình được yêu thương và an ủi rất nhiều”, Vy chia sẻ.

Trong lễ cưới, Vy được anh trai, chị gái trao của hồi môn. Họ mong rằng, món quà này sẽ giúp cô vững lòng hơn, không cảm thiếu thốn hay thiệt thòi trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

