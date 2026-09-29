Chiều 29/9, tại phiên tòa vụ xét xử án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, HĐXX dành thời gian xét hỏi vợ chồng “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”).

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, còn Lê Văn Đông bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cáo buộc cho rằng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Nhờ vậy, “bà trùm” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh được tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Mai Anh trình bày: Không có chuyện bị cáo đưa hối lộ để được ở phòng bệnh có điều hòa, bởi ở Viện Pháp y tâm thần trung ương thì các phòng bệnh đều có điều hòa rồi.

Đối với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng thông qua chuyện nói dối với 2 người phụ nữ về việc có thể tác động các cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho chồng và con của 2 người phụ nữ được đi giám định tâm thần, nhận kết luận bị bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc, “bà trùm” không nhận tội.

Khai tại tòa, Mai Anh cho rằng, khi được 2 người phụ nữ nhờ lo giám định tâm thần, bị cáo nhận lời giúp với điều kiện phải có đủ giấy tờ. Khi đó 2 người phụ nữ đưa tiền, bị cáo cũng chưa làm được gì để giúp họ thì bị bắt nên không thể cáo buộc bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước lời khai của bị cáo, HĐXX lên tiếng: “Thế bị cáo có chức năng giám định tâm thần không mà nhận lời giúp người ta.”

Theo lời khai của Nguyễn Thị Mai Anh, bị cáo đã đưa cho vợ ông Trần Văn Trường (cựu phó viện trưởng) 198 triệu đồng, đưa cho bị cáo Nguyễn Đức Hinh (điều dưỡng tại Viện Pháp y tâm thần trung ương) 100 triệu đồng để nhờ giám định tâm thần cho các bị can.

Mai Anh cho rằng, có nhiều bệnh nhân bản thân bị cáo không biết là ai nhưng ông Trường khai rằng bị cáo đã đưa tiền để nhờ giám định cho họ.

Vẫn theo lời khai của “bà trùm”, bị cáo đã ép các bảo vệ phải nhận tiền của mình để cho vợ chồng bị cáo được tự do ra vào tùy ý… Trong khi đó, trả lời thẩm vấn, các bị cáo là bảo vệ Bệnh viện tâm thần trung ương thừa nhận tội khi đã để các bị cáo ra vào viện tùy ý.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại tòa. Ảnh: CTV

Lời khai của chồng “bà trùm”

Bị cáo Lê Văn Đông bị cáo buộc đã tổ chức “tiệc" ma túy trên bãi biển Sầm Sơn vào tối 7/6/2025. Bị cáo còn tàng trữ nhiều loại ma túy khác nhau tại nhà ở và ngay buồng chữa bệnh của anh ta tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại tòa, Đông thừa nhận cáo buộc trên. Bị cáo trình bày, khi các bác sỹ, điều dưỡng được Mai Anh tài trợ cho đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, vợ chồng Đông đều đang là bệnh nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương và cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em của mình đi nghỉ mát ở Sầm Sơn.

Theo lời khai của Đông, bị cáo đã sử dụng ma túy cả khi đang ở trong phòng điều trị của Viện pháp y tâm thần trung ương và không ai biết việc này. Đông phủ nhận việc Mai Anh chi tiền để làm giám định tâm thần cho mình. Bị cáo cũng thừa nhận thỉnh thoảng qua lại, ngủ ở chỗ Mai Anh vì được bác sĩ ở Viện bỏ qua.

Cáo buộc cho rằng, dù đang phải điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần trung ương, nhưng vợ chồng Mai Anh và Đông đã nhiều lần trốn ra ngoài, đi du lịch, ăn uống, tụ họp. “Bị cáo trốn bằng cách theo xe cơm để trốn ra ngoài, có lúc có Mai Anh đi cùng, cũng có lúc bị cáo trốn ra ngoài bằng cách đi theo xe của người thân bệnh nhân", Đông khai.

Trước lời khai của Đông, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Xuân Văn lên tiếng: "Bị cáo trả lời thông minh đấy, vậy mà trước đó được nhận định bị tâm thần, bị cáo có thấy gì sai sai không."

Bị thẩm vấn về việc bị cáo có đưa hối lộ cho bác sĩ, y tá, hay điều dưỡng nào tại Viện pháp y tâm thần trung ương không, Đông trình bày: "Bị cáo không đưa hối lộ cho ai".