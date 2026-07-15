Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc".

Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Trần Văn Trường, nguyên Giám định viên tâm thần, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình công tác, ông Trường đã nhiều lần nhận tổng cộng hơn 3 tỷ đồng trực tiếp từ "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh và một số người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần không đúng thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo và người chấp hành án.

Mặc dù những người này hoàn toàn bình thường, ông Trường vẫn kết luận họ mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, qua đó giúp họ được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền, ông Trường chia cho các thành viên khác trong Hội đồng giám định và giữ lại hưởng lợi khoảng 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cho rằng có căn cứ xác định cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã nhận hơn 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Tổ chức, để tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại Viện.

Các bị can, trong đó có lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thời điểm bị bắt giữ.

Ngoài số tiền trên, ông Trường còn bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 278 triệu đồng cùng một số tài sản khác do Nguyễn Thị Mai Anh đưa để được bố trí ở phòng riêng cùng hai con nhỏ, đồng thời nhờ can thiệp cho một số cá nhân được đi học và chuyển khoa.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Trần Văn Trường đã xâm phạm hoạt động đúng đắn trong công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng viên chức. Vì vậy, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương có dấu hiệu phạm tội Nhận hối lộ.

Hai cựu Phó Viện trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ

Theo kết luận điều tra, ông Lâm Văn Thành, giám định viên tâm thần, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị xác định có hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cho rằng, dù biết rõ Nguyễn Thị Hằng và nhiều bị can khác không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, ông Thành vẫn tham gia kết luận họ "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Đổi lại, ông Thành được ông Trần Văn Trường chia 265 triệu đồng và thông qua người khác nhận thêm 100 triệu đồng từ "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh. Theo cơ quan điều tra, ông còn tạo điều kiện để Mai Anh quay lại Viện vào tháng 10/2023 và đưa hai con nhỏ vào ở trái quy định.

Một cựu Phó Viện trưởng khác là ông Dương Văn Lương cũng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định ông Lương đã nhận tiền và thống nhất với các thành viên Hội đồng giám định kết luận một số bị can "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi", dù họ hoàn toàn bình thường.

Từ những kết luận này, nhiều bị can được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc thay vì phải chấp hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Điều đáng tiếc, cả ba bác sĩ nêu trên đều từng có nhiều thành tích trong công tác, được Bộ Y tế tặng giấy khen, bằng khen. Trong đó, ông Trần Văn Trường và ông Lâm Văn Thành từng được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Kiến nghị siết quản lý giám định pháp y tâm thần

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý, giám sát hoạt động giám định pháp y tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Viện KSND tối cao và TAND tối cao trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về giám định pháp y tâm thần và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Theo cơ quan điều tra, quy chế này nhằm bịt các kẽ hở trong công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng lợi dụng bệnh án tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự, đồng thời hạn chế việc lợi dụng quá trình chữa bệnh bắt buộc còn lỏng lẻo để bỏ trốn hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.