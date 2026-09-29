Ngày 29/9, phiên tòa xét xử vụ án “Hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.

Điều dưỡng được “bà trùm” đưa tiền hằng tháng

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ) biết Nguyễn Thị Mai Anh trong thời gian điều trị bắt buộc tại khoa đã thường xuyên sử dụng điện thoại di động, nhiều lần ra khỏi khoa, viện không đúng quy định.

Thế nhưng, Tiến không báo cáo sự việc theo quy định mà còn nhiều lần mở cửa cho "bà trùm" Mai Anh ra khỏi khoa. Đổi lại, Tiến được “bà trùm” cho tiền.

Tại tòa, Tiến thừa nhận từ tháng 2-5/2025, mỗi tháng bị cáo nhận 2 triệu đồng của Mai Anh. Đầu tháng 6/2025, Tiến được chia 4,1 triệu đồng, đây là số tiền mà Mai Anh và các bệnh nhân của khoa ủng hộ nhân viên đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 4/6/2025, Tiến nhận trực tiếp 5 triệu đồng từ Mai Anh tại buồng chữa bệnh của "bà trùm".

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Trong khi đó, Tạ Văn Minh Giáp (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ) bị cáo buộc biết chuyện Mai Anh nhiều lần trốn khỏi viện nhưng không báo cáo theo quy định. Giáp đã nhiều lần nhận tiền của Mai Anh để bỏ qua các sai phạm.

Giáp khai trước tòa rằng Mai Anh đã trực tiếp hoặc thông qua người khác đưa cho bị cáo mỗi tháng từ 3 - 5 triệu đồng. Tổng cộng trong 6 tháng, Giáp nhận 20 triệu đồng của Mai Anh.

Cáo trạng thể hiện, đầu tháng 6/2025, Giáp được nhận 4,1 triệu đồng từ số tiền Mai Anh và các bệnh nhân của khoa ủng hộ nhân viên đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 4/6/2025, Giáp còn nhận 33 triệu đồng của Mai Anh, trong đó bị cáo hưởng 5 triệu đồng, còn lại chuyển cho các điều dưỡng khác.

Bị cáo Giáp đã thừa nhận cáo buộc trên là đúng.

Điều dưỡng Nguyễn Công Đạt cũng thừa nhận cáo buộc cầm tiền để tạo điều kiện cho “bà trùm” được tự do ra khỏi viện.

Tại phiên xét xử, các nam điều dưỡng đều nói đã nhận thức sâu sắc hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải.

Bác sỹ bị “bà trùm” dùng tiền thao túng

Đinh Thị Thủy (bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam) bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của Mai Anh với các lý do “chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi”, “đi nghỉ mát”…

Bị cáo Thủy khai đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ vợ chồng Mai Anh để tạo điều kiện cho chồng Mai Anh ra khỏi viện dễ dàng.

Về chuyến đi nghỉ mát được “bà trùm” tài trợ, bị cáo Thủy trình bày khi đến Sầm Sơn có gặp vợ chồng Mai Anh. Dù biết hai người này đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc tại viện nhưng bị cáo không báo cáo theo quy định.

Bị cáo Tạ Thị Ngọc (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ) cũng thừa nhận nhiều lần được Mai Anh đưa tiền theo hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản. Tổng số tiền bị cáo nhận được từ “bà trùm” là hơn 14 triệu đồng. Theo lời khai của Ngọc, mỗi lần đưa tiền, Mai Anh chỉ nói là “cho quà”.

Theo cáo trạng, từ ngày 29/4 - 2/5/2021, Ngọc cùng con trai đã đi du lịch cùng đoàn do Mai Anh tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sandy Beach Đà Nẵng Resort.

Sau khi Mai Anh quay trở lại Khoa điều trị bắt buộc nữ, Ngọc nhiều lần tạo điều kiện cho Mai Anh ra khỏi viện và thông báo cho "bà trùm" khi có đợt kiểm tra. Bị cáo tạo điều kiện cho “bà trùm” tự do đi lại trong khoa, sinh hoạt không đúng quy định đối với bệnh nhân.

Thậm chí, Ngọc còn cho chồng của Mai Anh vào ở cùng, ăn uống, mở nhạc tại phòng bệnh; nhiều lần nhận tiền để mua đồ hộ Mai Anh. Đổi lại, bị cáo được Mai Anh cho hưởng lợi ích vật chất hoặc cho vay tiền.

Ngọc bị cáo buộc nhận tổng số hơn 14 triệu đồng từ Mai Anh.