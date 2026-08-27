Nghề tay trái

Cầm mô hình ngôi nhà xưa trên tay, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 2004, xã Lai Vung, Đồng Tháp) không khỏi ngạc nhiên, thích thú. Bởi, mô hình giống thật đến không ngờ dù chỉ được làm dựa theo bức ảnh cũ và những miêu tả của chị.

Đó là mô hình thu nhỏ căn nhà cũ của ông bà cố chị Thảo. Ông bà nổi tiếng hiền lành, đông con cháu. Mỗi khi có đám tiệc, nhà ông bà thường rất đông vui, náo nhiệt.

Chị Thảo gửi hình ảnh căn nhà cũ của ông bà cố cho anh Trường để anh tái hiện không gian sống ngày xưa của ông bà mình

“Căn nhà nhỏ, lợp mái lá trở thành ký ức không thể quên của gia đình tôi. Vì vậy, tôi muốn phục dựng lại nó để tặng cho ông bà nội.

Khi nhận mô hình ngôi nhà cũ của bố mẹ mình, ông nội tôi vui lắm. Ông khoe khắp xóm rồi làm cái kệ đặt nó trong nhà để đêm đêm ngồi ngắm. Ngoài ông nội, ai cũng thích ngôi nhà, nói nhìn nó như thấy lại những năm tháng tuổi thơ của mình”, chị Thảo chia sẻ.

Sau đó, chị nhận về mô hình căn nhà xưa rất giống phiên bản thật

Người làm mô hình trên là anh Trần Vũ Trường (SN 1995, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau). Anh đã theo nghề này được 4 năm.

Trước đó, vợ chồng anh Trường làm việc trong một công ty tại tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian vợ về quê sinh con, vì buồn nên anh Trường lên mạng giải trí. Một lần, anh thấy có người làm mô hình nhà nên làm theo.

Anh sử dụng các vật liệu sẵn có như: gỗ, giấy, thùng giấy, vỏ lon… để làm mô hình ngôi nhà ở quê của mình. Thành phẩm, anh khoe với mọi người và được khen đẹp, giống thật.

4 năm trước, anh Trường tình cờ phát hiện và tự học cách làm mô hình nhà từ đũa tre, nhựa, thùng giấy, vỏ lon bia...

“Từ đó, tôi mày mò làm các mô hình nhà ở miền Tây rồi đăng lên mạng xã hội. Không ngờ các sản phẩm được mọi người yêu thích, hỏi mua.

Thấy công việc này có thể đem lại thu nhập, tôi tiếp tục mày mò. Sau thời gian vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, tôi hình thành kỹ thuật chế tác các mô hình nhà kích thước lớn, phức tạp hơn.

Giữa năm 2025, vợ chồng tôi quyết định nghỉ làm công nhân ở Đồng Nai, về quê cùng nhau mở xưởng chế tác mô hình nhà miền Tây và làm việc đến bây giờ”, anh Trường cho biết.

Hiện, vợ chồng anh mở xưởng chế tác mô hình nhà miền Tây tại nhà ở tỉnh Cà Mau

Thu nhập cao

Tại xưởng, anh Trường và vợ tự tay chế tác các mô hình nhà đậm chất miền Tây sông nước. Đó là những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mái lợp tôn cũ, cửa lá sách sơn xanh, hàng rào tre mộc mạc…

Đối với các sản phẩm có kích thước lớn, anh như thu nhỏ nếp sinh hoạt, phong cảnh miệt vườn, sông nước quen thuộc của miền Tây như: chợ nổi, đánh cá, bến đò, hàng quán trên sông… vào mô hình.

Các sản phẩm đều được anh chế tác hoàn toàn thủ công, trải qua nhiều công đoạn từ dựng khung, cắt ghép, tạo hình đến phối màu... Khi hoàn thiện, sản phẩm không chỉ đạt độ thẩm mỹ cao mà còn sống động như thật.

Các mô hình nhà của anh có nhiều kích thước và đều hoàn thiện với mức thẩm mỹ cao, sống động như thật

Ngoài các mô hình được chế tác dựa trên sự sáng tạo của mình, anh Trường còn nhận phục dựng nhà xưa bằng phiên bản thu nhỏ cho người cần.

Để sản phẩm đạt yêu cầu, khách có thể gửi ảnh hoặc mô tả ngôi nhà cần phục dựng cho anh Trường. Thành phẩm, những mô hình này rất giống phiên bản thật nên khách hàng rất hài lòng.

Theo anh Trường, nhiều người khi nhận sản phẩm đã xúc động đến rơi nước mắt. Bởi, họ như thấy lại được ngôi nhà xưa, nơi chứa đựng ký ức tuổi thơ và cả những kỷ niệm xưa của mình.

Hiện, vợ chồng anh thường xuyên nhận phục dựng nhà bằng phiên bản thu nhỏ cho người cần

Hiện nay, các mô hình của vợ chồng anh Trường làm thường có kích thước 40x50cm, 60x60cm, 80x80cm hoặc theo yêu cầu của khách. Tùy kích thước, độ phức tạp, các sản phẩm được anh hoàn thiện trong 1 ngày đến hơn 1 tháng và có giá bán từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 40 triệu đồng.

“Những năm gần đây, các sản phẩm của tôi được biết đến nhiều hơn. Ngoài phục vụ thị trường trong nước, tôi còn có khách hàng ở Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Australia…

Công việc giúp vợ chồng tôi có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/tháng, đạt doanh thu gần 500 triệu đồng/năm”, anh Trường bộc bạch.

Ảnh: NVCC