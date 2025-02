Bianca Censori mặc áo lông sang chảnh tới sự kiện nhưng nhanh chóng cởi đồ. Ảnh: EPA

Kanye West và Bianca Censori trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2025 sáng 3/2 (giờ Việt Nam). Bianca Censori khoác chiếc áo lông dài che kín người tới sự kiện nhưng chỉ ít giây sau cô bắt đầu cởi áo, để lộ bộ đồ màu da bó sát xuyên thấu bên trong mà không mặc nội y khiến nhiều người nóng mắt.

Ngay sau đó, cặp đôi đã bị ảnh sát áp giải ra khỏi lễ trao giải Grammy lần thứ 67 tại Los Angeles, California (Mỹ). Theo Entertainment Tonight, cặp đôi bị 5 cảnh sát đưa ra ngoài. Tuy nhiên bài viết sau đó đã bị xóa khỏi tài khoản Instagram của trang này.

Bianca Censori khoe thân phản cảm vì bộ đồ khỏa thân. Ảnh: Shutterstock

Page Six sau đó đã xác nhận thông tin trên và cho biết chính "bộ cánh điên rồ đã buộc họ phải rời khỏi thảm đỏ". Một số khán giả bình luận trên mạng xã hội X rằng Bianca Censori chẳng khác nào khỏa thân trên thảm đỏ.

Kanye West được đề cử Ca khúc Rap hay nhất cùng với Ty Dolla $ign nhờ bài Carnival nhưng cuối cùng bị thua về tay Not Like Us của Kendrick Lamar.

Ngay lập tức họ bị cảnh sát mời ra ngoài. Ảnh: BACKGRID

Trò lố của Kanye West và Bianca Censori:

Quỳnh An

Clip: The Recording Academy