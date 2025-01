Lily Collins được khán giả toàn cầu biết đến với vai Bạch Tuyết xinh đẹp trong phim Mirror Mirror đóng cùng "Người đàn bà đẹp" Julia Roberts ra mắt năm 2012. Năm 2012, cô từng lọt danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới của tạp chí People.

Sau hàng loạt bộ phim không tạo nhiều tiếng vang, Lily Collins vụt sáng trở lại khi đóng vai chính trong suốt 4 mùa phát sóng thành công của series Emily in Paris trên Netflix giúp cô trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu nhờ phong cách thời thượng của nhân vật Emily.

Từ khi đổi kiểu tóc ngắn và đặc biệt sau kết hôn, Lily Collins được nhận xét ngày càng gợi cảm với những bộ đầm bó sát cut out táo bạo và sexy. Con gái của danh ca Phil Collins dù chỉ cao 1,65m nhưng lại sở hữu gương mặt sắc nét cùng vóc dáng nhỏ nhắn hút mắt người nhìn mỗi khi xuất hiện.

Theo Celebrity Net Worth, Lily Collins hiện sở hữu khối tài sản khoảng 25 triệu USD (tương đương 625 tỷ).

Mỹ nhân người Anh kết hôn tháng 9/2021 với đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Charlie McDowell. Cặp đôi yêu nhau từ năm 2019, đính hôn 2 năm sau đó trước khi quyết định kết hôn.

Dakota Johnson sinh năm 1989, là một trong những nữ diễn viên tuổi Tỵ thành công nhất Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu với vai nữ chính Anastasia Steele trong series phim 18+ ăn khách toàn cầu 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) với những cảnh sex táo bạo.

Không chỉ quyến rũ trên màn ảnh, Dakota còn được coi là biểu tượng sexy trên thảm đỏ bởi mỗi lần cô xuất hiện đều thu hút ánh nhìn và ống kính với các bộ váy sexy hở bạo. Những chiếc đầm quyến rũ với cổ xẻ sâu tới bụng luôn được người đẹp sinh năm 1989 tận dụng triệt để. Có một điểm chung là Dakota Johnson không bao giờ mặc nội y khi diện những thiết kế này.

Theo Celebrity Net Worth, Dakota Johnson hiện sở hữu khối tài sản khoảng 14 triệu USD (tương đương 350 tỷ).

Cũng giống như trong loạt phim 50 sắc thái, Dakota Johnson theo đuổi phong cách gợi cảm. Nữ diễn viên từng có mối quan hệ kéo dài 5 năm với Chris Martin - chồng cũ mỹ nhân Người Sắt Gwyneth Paltrow trước khi tuyên bố hủy hôn vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, ngày 17/1/2024, Dakota Johnson và Chris Martin bị bắt gặp tay trong tay ra ngoài hẹn hò ở Mumbai, Ấn Độ chứng tỏ mối quan hệ vẫn tốt đẹp.

Lily James - nữ diễn viên xinh đẹp thủ vai Lọ lem trong phim Cinderella cũng là mỹ nhân tuổi Tỵ. Người đẹp sinh năm 1989 là cháu họ của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Nổi danh toàn cầu từ năm 2015 với vai diễn nàng Lọ Lem trong bom tấn của Disney – Cinderella, Lily James không chỉ là minh tinh hàng đầu nước Anh mà còn là một “biểu tượng thời trang” với phong cách tinh tế mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Lily James đóng phim từ năm 2010 ngay khi tốt nghiệp trường diễn xuất chuyên nghiệp. Đến nay cô đã tham gia gần 30 phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô từng giành giải Diễn viên xuất sắc nhất trong phim Little Woods (2018) tại LHP quốc tế Gasparilla. Năm 2016, Lily James cùng dàn diễn viên phim Downton Abbey giành giải SAG Awards cho Dàn diễn viên xuất sắc nhất. Ngoài Cinderella, Lily James còn góp mặt trong hàng loạt dự án đình đám như: Mamma Mia! Here We Go Again, Yesterday...

Lily James từng vướng ồn ào khi qua lại với bạn diễn Dominic West dù rằng anh là đàn ông có vợ. Dominic West kết hôn năm 2010 và đã có 4 người con. Anh chưa từng nói rõ chuyện hôn nhân trục trặc hay ly thân vợ nên việc công khai hẹn hò với Lily James khiến nhiều người bức xúc. Hiện Lily James vẫn độc thân.

Theo Celebrity Net Worth, Lily James hiện sở hữu khối tài sản khoảng 8 triệu USD (tương đương 200 tỷ).

Lily Collins trong phim "Emily in Paris":

Quỳnh An

Ảnh: Instagram