Theo tờ Yangcheng Evening News, bà Dương cùng chồng khởi hành từ Phật Sơn hôm 30/5.

Trong hơn 120 ngày qua, cặp đôi đã chinh phục hơn 36.000km và đi qua 32 quốc gia bằng một chiếc ô tô SUV. Cả hai dự định trở về Trung Quốc vào cuối tháng 10 tới đây.

Bà Dương cùng chồng đã có hơn 120 ngày đi du lịch bằng ô tô từ Á sang Âu. Ảnh: Yangcheng Evening News

"Hai vợ chồng đều sắp bước sang tuổi 60. Đây là món quà tôi muốn tặng bản thân nhân dịp sinh nhật đặc biệt sắp tới", bà Dương chia sẻ.

Ảnh: Yangcheng Evening News

Hành trình của hai vợ chồng được bà Dương liên tục cập nhật trên mạng xã hội. Họ đã cùng nhau băng qua những thảo nguyên rộng lớn của Kazakhstan, ngồi trên những chiếc khinh khí cầu nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặt chân tới quảng trường San Marco, săn tìm Bắc Cực Quang ở Iceland...

Ảnh chụp màn hình

Bà Dương cho biết, mặc dù gặp một số khó khăn trên đường đi như lốp xe bị xẹp hay trở ngại ở hải quan, hai vợ chồng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Ảnh: Yangcheng Evening News

Nói về lý do bắt đầu hành trình dài xuyên từ Á sang Âu, bà Dương chia sẻ, trước khi nghỉ hưu, hai vợ chồng thường khó sắp xếp được một chuyến đi xa với nhau.

Tuy nhiên, Iceland luôn là điểm đến mơ ước của bà Dương. Sau khi thấy nhiều du khách chia sẻ kinh nghiệm đi ô tô đường dài, bà quyết định cùng chồng lên đường.

Từ trước tết Nguyên đán năm nay, hai vợ chồng đã lên kế hoạch, chuẩn bị tài chính và thị thực nước ngoài để chuyến đi có thể diễn ra suôn sẻ.