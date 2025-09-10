Là bạn từ thuở thiếu thời, Trương Tân Vũ (48 tuổi) và Lương Hồng (46 tuổi) không chỉ chứng kiến hành trình trưởng thành của nhau mà còn “chung lưng đấu cật” gây dựng sự nghiệp khiến nhiều người ao ước.

Trương Tân Vũ và Lương Hồng đã bên nhau suốt nhiều năm. Ảnh: KKNews

“Chúng tôi bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt ở Bắc Kinh: Bán nước vỉa hè, nướng thịt xiên, dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Dần dần, bằng tất cả sự kiên trì và quyết tâm, chúng tôi chuyển sang xuất nhập khẩu máy móc”, Trương Tân Vũ nhớ lại.

Thời điểm ấy, mục tiêu duy nhất của cả hai là kiếm thật nhiều tiền. Nhưng áp lực công việc cùng guồng quay mưu sinh khiến họ “chưa bao giờ thấy hạnh phúc thật sự”, dù đã sở hữu nhà lầu, xe hơi.

Ảnh: KKNews

“Tôi di chuyển liên tục, gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn. Bản thân lúc nào cũng cáu kỉnh, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Sự mệt mỏi tích tụ nhiều năm khiến tôi như ngọn núi lửa chờ phun trào”, Lương Hồng chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm 2008, sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên. Khi ấy, Trương Tân Vũ và Lương Hồng thành lập “Đội cứu hộ hy vọng Bắc Kinh” để tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cùng chính quyền địa phương.

Ảnh: Sina

Tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn, mất mát, cả hai càng thấm thía sự mong manh của kiếp người. “Không ai lường trước được biến cố. Cuộc đời quá ngắn để chỉ mải miết kiếm tiền và sống trong vòng lặp an toàn”, Trương Tân Vũ khẳng định.

Ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, họ quyết định bán hết công ty cũng như bất động sản cá nhân, thu về khoảng 100 triệu Nhân dân tệ (370 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này được cặp đôi "đầu tư" cho những chuyến đi kéo dài gần 1 thập kỷ sau đó.

Trước khi bắt đầu hành trình, cả hai cùng nhau học lái máy bay, lái thuyền, lặn và nhiều kỹ năng sinh tồn khác. Ảnh: Sohu

Thay vì tìm nơi nhẹ nhàng, bình yên để "chữa lành", ngay từ chặng đầu của hành trình, cặp đôi Trương Tân Vũ và Lương Hồng đã không ngần ngại đặt chân tới những vùng đất đầy thử thách.

Họ từng đứng giữa sa mạc Somalia, nơi bom đạn và xung đột vẫn rình rập ngày ngày; bước vào vùng đất Chernobyl (Ukraine) để tận mắt chứng kiến sức tàn phá của thảm họa hạt nhân.

Ở Afghanistan, Trương Tân Vũ và Lương Hồng đã cùng các chuyên gia quốc tế dùng công nghệ ánh sáng 3D, phục dựng lại tượng Phật Bamiyan từng bị phá hủy; rồi bay tới Vanuatu để đu dây xuống miệng núi lửa Marum.

Dịp tết Nguyên đán 2012, trong cái lạnh -71,2°C, Trương Tân Vũ đã cầu hôn Lương Hồng trước tượng đài Oymyakon (Nga).

Ảnh: Zhuanlan

2 năm sau, họ tiếp tục viết nên “câu chuyện cổ tích giữa đời thực” khi tổ chức hôn lễ ở Nam Cực, trở thành cặp đôi Trung Quốc đầu tiên làm đám cưới tại “lục địa trắng”.

Nhiều người xem chia sẻ rằng họ cảm thấy như được đồng hành cùng cặp đôi, được mở rộng tầm mắt và quan trọng hơn là được truyền cảm hứng để sống can đảm và ý nghĩa hơn trong cuộc đời mình. Ảnh: Youku

Hành trình đáng nhớ qua hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được Trương Tân Vũ và Lương Hồng ghi lại trong series phim tài liệu On the Road (tạm dịch: Lữ hành). Ngay sau khi phát hành, tác phẩm đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tình yêu, nghị lực và trách nhiệm toàn cầu.

Sau 10 năm, họ trở về không chỉ với những trải nghiệm vô giá mà còn cả thành công ngoài mong đợi – thu được hơn 200 triệu NDT (740 tỷ đồng) từ phim ảnh, các ấn phẩm xuất bản và truyền thông.

Ảnh: Sina

Thế nhưng, theo Trương Tân Vũ và Lương Hồng, giá trị lớn nhất cả hai có được không nằm ở tiền bạc, mà ở triết lý sống giản dị mà sâu sắc: “Hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở cách ta dám sống hết mình”.