Clip: Anh Phương hướng dẫn, dạy các em nhỏ làm nhiều việc ý nghĩa trong dịp hè

"Giữ trẻ" miễn phí

Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa nhiều clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông dạy các em nhỏ cấy lúa, bắt ốc, làm việc nhà…

Trong các clip này, ngoài hướng dẫn các kỹ năng, người đàn ông còn khuyên các em giúp đỡ bố mẹ, hạn chế sử dụng điện thoại, chơi điện tử…

Sau khi xuất hiện, các clip trên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh rời xa điện thoại, máy tính trong dịp hè.

Người thực hiện các hoạt động trên là anh Phan Văn Phương (SN 1992, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An). Anh Phương cho biết, ý tưởng nhận trông trẻ miễn phí rồi dạy cấy lúa, làm việc nhà… cho các em nhỏ bắt nguồn từ 2 con của mình.

Anh Phương hướng dẫn các em nhỏ cấy lúa

Anh chia sẻ: “Nghỉ hè, bạn của con tôi đến nhà chơi rất đông. Nhưng hầu như bé nào cũng cầm điện thoại chơi điện tử hoặc cùng nhau xem tivi cả ngày.

Thấy vậy, tôi nảy ra ý tưởng cho các bé ra ngoài, trải nghiệm một số việc đồng áng. Mục đích là giúp các bé tránh xa điện thoại, tivi, thấu hiểu sự vất vả của ông bà, cha mẹ”.

Anh Phương chia sẻ ý tưởng này với vợ, cùng lên kế hoạch thực hiện. Do làm nghề tự do, mỗi chiều, anh chị tổ chức các buổi ngoại khóa trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Anh Phương là người trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ các kỹ năng: cấy lúa, nhổ mạ, trục lúa, bắt ốc… Chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi, vợ anh Phương) hỗ trợ ghi hình, quản lý, đảm bảo an toàn cho các em nhỏ.

Xen kẽ những buổi lao động ngoài trời, anh Phương hướng dẫn các em một số kỹ năng làm việc nhà như: quét nhà, rửa bát… Anh chị cũng tổ chức cho các em chơi trò chơi dân gian, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

“Lớp học của tôi hoàn toàn miễn phí, hiện có 15 cháu. Bé nào trong độ tuổi từ 8-13 muốn tham gia trải nghiệm đều được. Tuy nhiên, để quản lý tốt, tôi chỉ nhận tối đa 20 cháu.

Có bé tự đến tham gia, có bé được phụ huynh trực tiếp đến gửi. Đa số sau khi trải nghiệm, các em trở về nhà của mình. Có hôm, vợ tôi đi chợ nấu cơm để các em ở lại, dùng bữa cùng gia đình", anh Phương chia sẻ.

Cho các con nhiều trải nghiệm nhất có thể

Theo anh Phương, đa số các em nhỏ tham gia trải nghiệm đều ở gần nơi anh sinh sống. Các bé đang ở tuổi hiếu động, thích khám phá nên khi tổ chức các hoạt động ngoài trời, vợ chồng anh phải lên kế hoạch cụ thể.

Để đảm bảo an toàn, trước khi cho các bé ra đồng, anh Phương đi tiền trạm, khảo sát địa hình. Sau đó, anh tập hợp các bé để phổ biến nội quy, yêu cầu đảm bảo an toàn.

Các em nhỏ cũng được trải nghiệm công việc trục lúa theo phương pháp thủ công, truyền thống

Chỉ khi các bé đồng ý, cam kết thực hiện đúng theo nội quy, yêu cầu, hoạt động trải nghiệm mới diễn ra. Vợ chồng anh Phương bắt đầu các hoạt động ngoài trời từ 17h để các bé không bị say nắng.

Anh Phương bộc bạch: “Ở tuổi này, các con có chút tinh nghịch. Rất may đến lúc này, các con đều nghe lời tôi và tỏ ra vui thích khi được tham gia trải nghiệm.

Tôi không đặt nặng việc các con phải học được các kỹ năng làm nông mà chỉ muốn chúng có trải nghiệm. Qua đó, tôi cố gắng truyền tải những bài học giáo dục nho nhỏ đến các em.

Vì vậy, các em không cảm thấy áp lực mà luôn hào hứng tham gia các hoạt động trong tâm thế vui chơi, khám phá. Chúng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các bé nhiều trải nghiệm bổ ích nhất có thể”.

Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn các kỹ năng làm việc nhà để giúp gia đình

Sau ít ngày tổ chức hoạt động vui hè độc đáo, ý nghĩa, vợ chồng anh Phương được nhiều phụ huynh liên hệ, cho con tham gia. Trong số này có chị Hồ Thị Tuyết (47 tuổi, xóm Phú Điển, xã Hợp Minh).

Con trai chị Tuyết vừa học xong lớp 7. Nghỉ hè, bé trai theo các bạn cùng xóm đến xem hoạt động cấy lúa, bắt ốc... do anh Phương hướng dẫn. Vì thích thú, bé xin mẹ cho tham gia các trải nghiệm này.

Chị Tuyết yên tâm cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm hè do anh Phương tổ chức

"Từ lúc nghỉ hè, thời gian rảnh, con trai tôi chỉ xem điện thoại, ti vi. Tuy nhiên sau khi được chú Phương đồng ý cho tham gia các hoạt động trải nghiệm, cháu đã bớt xem điện thoại và ngoan hơn.

Lúc đầu tôi cũng lo lắng, sợ cháu ra đồng sẽ rách tay chân, bị thương. Nhưng tôi để ý quan sát mấy hôm, thấy con vẫn an toàn.

Vì vậy, tôi yên tâm để con được trải nghiệm", chị Tuyết nói.

Ảnh, clip: NVCC