Tự học tiếng Anh, bỏ phố về nhà làm du lịch

Chị Mẩy Kim (tên thật là Lý Tả Mẩy, SN 1997, người Dao đỏ) hiện sống ở thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Chị là một trong những người phụ nữ trẻ tuổi tiên phong làm du lịch và sáng tạo nội dung tại địa phương.

Mẩy Kim cho biết, sau khi học xong cấp 3, chị làm hướng dẫn viên ở Sa Pa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chị quyết định về bản trồng rau, chăm sóc cây trồng, tiếp tục việc đồng áng như nhiều phụ nữ trong bản.

Năm 2023, chị bắt đầu xây dựng kênh TikTok để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm địa phương. Khi các video được biết đến nhiều hơn cũng là lúc gia đình chị bắt đầu đón khách Tây đến trải nghiệm cuộc sống thực thụ như người bản địa.

“Gia đình mình có 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà gỗ 2 gian được truyền lại từ đời ông bà.

Khi du khách nước ngoài xem video, thấy không khí cả nhà quây quần bên mâm cơm rất ấm cúng nên họ ấn tượng và tìm tới để trải nghiệm, tham quan”, Mẩy Kim kể lại.

Chị Mẩy Kim nỗ lực học tiếng Anh để tự tin làm du lịch, giao tiếp với khách nước ngoài

Cô gái trẻ cũng cho biết, thời điểm còn làm việc ở Sa Pa, chị đã tham gia một lớp học tiếng Anh trong 3 tháng.

Nhờ tự học hỏi thêm mỗi ngày, chị có thể phát âm, nói chuyện một cách trôi chảy, đồng thời tự tin giới thiệu với khách về phong tục, cuộc sống, văn hóa của người dân địa phương.

Nhờ vậy, nhiều du khách nước ngoài ấn tượng và tìm tới Mẩy Kim khi muốn khám phá cuộc sống, văn hóa địa phương.

Mẩy Kim thừa nhận, thời gian đầu làm du lịch, bản thân cũng gặp không ít khó khăn, từ việc tìm kiếm khách, thiết kế dịch vụ/sản phẩm phù hợp cho đến sửa sang lại không gian nhà cửa để làm nơi lưu trú…

Tuy nhiên, nhờ tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, cô gái trẻ người Dao dần biết cách làm, đón được lượng khách lớn từ các quốc gia, trong đó chủ yếu là nhóm khách châu Âu như Pháp, Đức, Ý…

Khách Tây trải nghiệm cày ruộng ở Tả Phìn

“Ở nước ngoài, đa số du khách sống tự lập sau 18 tuổi. Chưa kể, nhiều khách sống ở thành phố, nhà không có đất để trồng trọt nên khi đến Tả Phìn, họ rất ấn tượng với khung cảnh và nếp sống của người địa phương.

Họ không ngại tham gia các hoạt động canh tác nông nghiệp như cày ruộng, trồng lúa, hái rau… và thấy xúc động khi được hòa mình vào không khí quây quần ấm áp cùng các thành viên trong gia đình”, Mẩy Kim nói thêm.

Thu nhập tăng gấp 5, 7 lần so với làm nông

Hiện, gia đình chị Mẩy Kim cung cấp các dịch vụ lưu trú và trải nghiệm cho khách Tây với nhiều mức giá khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách.

Cụ thể, với tour 1 ngày có mức giá khoảng 900.000 đồng/người, khách được lên núi hái lá, ăn cơm trưa, tắm lá của người Dao.

Với tour 2 ngày 1 đêm có giá khoảng 2,2 triệu đồng/người, khách được trải nghiệm cung đường đi bộ ra thị xã, tắm lá người Dao, vẽ sáp ong và nhuộm vải, ăn uống...

Du khách cũng có thể chọn các tour dài ngày hơn để có nhiều thời gian trải nghiệm cuộc sống của người bản địa với những hoạt động dân dã và ẩm thực truyền thống hấp dẫn.

Cô gái Dao sử dụng nguồn rau trái tự trồng và thu hái từ núi rừng để chế biến món ngon bản địa, giới thiệu với khách Tây

Ngoài làm du lịch, đảm nhiệm vai trò như một hướng dẫn viên, Mẩy Kim vẫn duy trì việc làm nương rẫy và kết hợp bán các sản vật, hàng thủ công của địa phương, vừa gia tăng thu nhập, vừa góp phần phát triển bản làng, quê hương.

“Trước đây, gia đình mình làm nông, thu nhập còn chưa tới 2 triệu đồng/tháng.

Nhưng sau khi làm du lịch, cuộc sống của mọi người thay đổi tích cực hơn. Các thành viên có công ăn việc làm, còn thu nhập của mình cũng đạt khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, cao hơn hẳn so với lúc làm nông”, Mẩy Kim chia sẻ.

Du khách nước ngoài theo chân người bản địa đi hái thảo dược và rau rừng, thưởng thức món ngon "cây nhà lá vườn"

Bên cạnh đó, cô gái Dao cũng tranh thủ ghi lại và chia sẻ video về cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội, lan tỏa tới bạn bè gần xa những nét văn hóa đặc sắc của người dân Tả Phìn như: Lễ cơm mới, Tết vùng cao, chợ phiên hay quá trình tạo ra một bộ trang phục truyền thống.

Cô cũng giới thiệu hoạt động hàng ngày của người bản địa như: hái lá thuốc, cày ruộng, trồng rau… hay đưa khách nước ngoài đi dự đám cưới truyền thống của người Dao đỏ…

Đặc biệt, từ khách tới trải nghiệm trực tiếp cho đến khách… online, Mẩy Kim cũng nhiệt tình chia sẻ cách làm những món ngon bản địa như: xôi ngũ sắc, miến sâm…

Khách Tây thích thú khi được trải nghiệm thu hoạch rau sạch cùng người địa phương ở Tả Phìn

Ông Vũ Xuân Quý – Chủ tịch UBND xã Tả Phìn cho biết, ở địa phương hiện có khoảng 50 homestay và cơ sở du lịch cộng đồng đạt chứng nhận OCOP.

Đây là điểm đến nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Dao đỏ và Mông. Trong đó, dịch vụ tắm lá thuốc - sản phẩm truyền thống của người Dao đỏ vẫn giữ sức hút mạnh mẽ, được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn trải nghiệm khi ghé thăm Tả Phìn.

Theo vị đại diện lãnh đạo địa phương, hiện hạ tầng và dịch vụ du lịch trên địa bàn xã cũng được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để nhiều hộ gia đình, đặc biệt là phụ nữ, tham gia làm dịch vụ lưu trú, tắm lá, hướng dẫn du khách trải nghiệm văn hóa.

Trong số những người phụ nữ đang nỗ lực giữ gìn và phát huy nghề truyền thống ấy, chị Mẩy Kim là gương mặt nổi bật của địa phương trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Với sự năng động, khéo léo và tinh thần gìn giữ văn hóa, những phụ nữ ở Tả Phìn như chị Mẩy Kim được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển du lịch - dịch vụ, tạo ra các sản phẩm giá trị, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Ảnh, video: Mẩy Kim Dao đỏ