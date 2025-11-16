Vợ chồng son tập 637:

Vợ chồng son số mới nhất chia sẻ câu chuyện tình yêu của cặp đôi Hà Chương (43 tuổi, nhạc sĩ, quê Quảng Ngãi) và Thúy An (25 tuổi, nhân viên kế toán, quê Vĩnh Long).

Nhạc sĩ Hà Chương là cái tên nổi tiếng trong giới giải trí Việt. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân và ly hôn vào năm 2020.

Cặp đôi hơn kém nhau 18 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Năm 2017, anh Hà Chương vô tình gặp Thúy An trong chuyến lưu diễn tại một trường trung học phổ thông ở Vĩnh Long. Thúy An khi đó là nữ sinh của trường, khi nghe người nhạc sĩ chia sẻ đầy cảm hứng về cuộc đời và sự nghiệp đã đem lòng mến mộ anh.

Thúy An chủ động tìm trang cá nhân và kết bạn với anh Hà Chương. Cô thường “thả tim” những bài viết anh đăng tải. Một lần, cô nhắn tin cho anh: “Con rất cảm ơn buổi truyền cảm hứng của chú đến với học sinh, cho chúng con thêm động lực”. Anh Hà Chương đáp: “Nếu gọi là chú thì không trả lời”.

Từ sau kỷ niệm đó, Thúy An thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm “ông chú nhạc sĩ”. Về phía mình, anh Hà Chương chỉ xem cô giống như bao người hâm mộ khác và không quá bận tâm.

Thúy An cảm mến nghị lực sống của người nhạc sĩ khiếm thị. Ảnh cắt từ clip

Cho đến năm 2021, khi Thúy An đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và sống ở gần nhà anh Hà Chương, cặp đôi mới có cơ hội gặp gỡ ngoài đời.

Anh Hà Chương thường đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ, TPHCM thực hiện lệnh giãn cách, việc đặt hàng rất khó khăn. Thương người nhạc sĩ khiếm thị, Thúy An thường nấu đồ ăn đem qua cho anh. Cũng có khi cô mua thực phẩm rồi sang nhà anh nấu nướng.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, cảm thấy đôi bên khá hợp, anh Hà Chương ngỏ lời mời Thúy An làm trợ lý, hỗ trợ anh sắp xếp công việc. Thúy An nhận lời và đôi bên càng có nhiều thời gian ở bên nhau.

Nhạc sĩ khiếm thị có một cách riêng để đánh giá về những cô gái mình quen. Đôi khi, anh cảm nhận bằng trái tim, đôi khi, anh nhờ bạn bè đánh giá giúp.

Từ nhiều cách cộng lại, anh thấy Thúy An là một cô gái rất đẹp. Qua giọng nói, cách cư xử, anh dần cảm mến người con gái này. Sau một thời gian được Thúy An hỗ trợ công việc và chăm sóc từng bữa ăn, anh quyết định cầu hôn cô.

Anh Hà Chương hạnh phúc khi cưới được người vợ trẻ xinh đẹp. Ảnh cắt từ clip

Màn cầu hôn được chuẩn bị lãng mạn với nến và hoa. Trước sự chứng kiến của bạn bè, học trò, anh Hà Chương hỏi: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”. Thúy An gật đầu trong niềm hạnh phúc.

Năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi lệch tuổi có nhiều điều thú vị. Thúy An “bóc phốt” chồng là người đàn ông ra ngoài thì lịch lãm nhưng ở nhà thì xuề xòa. Anh tâm lý nhưng đôi khi chưa biết lắng nghe, an ủi vợ đúng cách. Thúy An mong muốn chồng chỉn chu hơn ngay cả khi ở nhà và quan tâm đến vợ nhiều hơn.

Trong mắt anh Hà Chương, Thúy An là người vợ xinh đẹp, nhỏ bé, cho anh cảm giác muốn được cưng chiều. Khuyết điểm duy nhất của cô là nói nhiều, tuy nhiên anh hiểu đó là điểm chung của phụ nữ nên không quá phiền lòng.

Trên sóng Vợ chồng son, anh Hà Chương nhắn nhủ đến vợ lời chân tình: “Cho dù cuộc sống này có nhiều chông gai, thử thách, vợ chồng mình vẫn sẽ nắm tay nhau đi tiếp để có được hạnh phúc như mình mong đợi”.

Thúy An đáp lại: “Em cảm ơn anh đã yêu thương em. Em sẽ là đôi mắt của ‘ông chú’ trong cuộc đời này. Em sẽ sinh cho anh nhiều bé con và anh có thêm nhiều đôi mắt hỗ trợ mình trong tương lai”.