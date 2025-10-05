Mối tình sát vách

Võ Ngọc Nhiều (SN 2000, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đã có một đám cưới khó quên vào ngày 1/10 vừa qua khi nhà gái và nhà trai cách nhau vỏn vẹn 5m. Chú rể của Ngọc Nhiều là Tô Văn Quang (SN 1998).

Ngọc Nhiều và Văn Quang sinh ra và lớn lên trong cùng một con hẻm của xã Kiên Lương. Từ nhà gái đi sang nhà trai chỉ vài bước chân. Suốt mấy chục năm qua, hai nhà dùng chung một khoảng sân.

Cặp đôi kết hôn sau 11 năm yêu

Cặp đôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Những năm tháng phổ thông, Quang thường chở cô em hàng xóm kém 2 tuổi đi học trên chiếc xe đạp bạc màu. Quãng đường đến trường theo thời gian đã trở thành nơi vun đắp tình cảm của hai người.

“Nhà tôi với nhà anh ấy rất thân nhau. Bố mẹ tôi xem anh như con cái trong nhà vậy. Đặc biệt là bố, đi đâu cũng đưa anh Quang theo cùng.

Sau này, anh luôn miệng gọi bố tôi là ‘sư phụ’ vì được bố dạy bẫy chim, bắt cá, rót bia...”, Nhiều kể.

Từ khi trưởng thành, Nhiều đã nghe bố mẹ gợi ý chuyện kết duyên với anh chàng hàng xóm. Năm 2014, cặp đôi chính thức hẹn hò. Biết chuyện, bố mẹ hai bên vô cùng phấn khởi, càng tích cực vun vén cho các con.

Chú rể và đoàn bê tráp trong ngày cưới. Cửa nhà gái phía bên trái, bên phải là tường nhà trai

Chuyện hẹn hò của cặp đôi gắn liền với những bữa cơm chung của hai gia đình, những ngày Quang tích cực giúp đỡ công việc của nhà Nhiều và ngược lại. Dần dần, hai nhà thân càng thêm thân, mối duyên này gần như đã được ấn định.

“Cũng có lần chúng tôi cãi vã rồi chia tay. Hai bên gia đình bèn rủ nhau đi ăn, sau đó lôi chuyện của hai đứa ra phân tích, khuyên nhủ cả hai quay lại.

Các dì ruột của tôi bảo: ‘Cháu mà cưới người khác thì đám cưới sẽ không có mặt dì’. Mẹ tôi thì nói: ‘Con mà không lấy Quang thì khỏi làm đám'", Nhiều cười kể lại.

Dẫu vậy, mối duyên của cặp đôi “đơm hoa kết trái” không chỉ bởi sự vun vén nhiệt tình của hai bên gia đình. Nhiều thổ lộ, cô rung động bởi tính cách hiền lành, chính trực của Quang. Cách anh yêu thương cô và gia đình khiến cô tin tưởng, trân trọng.

“Anh ấy từng nói với tôi: 'Nếu em không cưới anh thì có lẽ, cả đời này anh sẽ không có vợ’. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi đến giờ”, Nhiều tâm sự.

Dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Tháng 10/2025, sau 11 năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Đám cưới của đôi trẻ có nhiều điều thú vị.

Cặp đôi dựng rạp, thuê MC chung trong ngày cưới

Nhiều kể, hai bên gia đình có nhiều mối quan hệ chung, từ bạn bè đến xóm giềng nên quyết định tổ chức chung đám cưới, mời khách đến ăn cỗ cùng nơi.

“Hai đám cưới mà chỉ có 1 rạp, 1 cổng và 1 sân khấu cưới. Hàng xóm của tôi nói vui ‘Thế này thì phải quẩy gấp đôi’”, Nhiều kể.

Video cô dâu đi vài bước chân là về nhà mẹ đẻ trong ngày cưới. Nguồn: Kitty

Trước đó, hai nhà ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng rồi chốt số lượng khách, số mâm cỗ và thực đơn. Chi phí cả hai bên cùng lo liệu. Và vì tổ chức đám cưới chung nên hai nhà chỉ thuê 1 đơn vị chụp ảnh và 1 MC dẫn cưới.

“Hôm đó, chị MC dẫn xong nhà gái thì chạy liền sang nhà trai dẫn luôn. Mọi người bảo, chưa thấy đám cưới nào tiện nhiều thứ như vậy.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm đầy đủ các nghi thức truyền thống như bê, đón tráp, làm lễ gia tiên và lễ thành hôn”, Nhiều chia sẻ.

Màn rước dâu "nhanh thần tốc" vì hai nhà quá gần

Về màn rước dâu, có nhiều ý kiến được đề xuất. Một số người muốn đưa dâu thẳng từ cổng nhà gái sang nhà trai. Một số người lại đề đạt, rước dâu một vòng quanh xóm để cô dâu, chú rể có nhiều kỷ niệm.

Sau một hồi thảo luận, chú rể quyết định rước dâu một vòng khiến ngày vui thêm tưng bừng, sôi động. Nhiều rất vui với quyết định này vì nhờ đó, cô có bộ ảnh rước dâu ưng ý.

“Trong đám cưới của tôi, chủ đề được mọi người bàn luận nhiều nhất là lấy chồng, lấy vợ gần nhà. Người thì trêu tôi ‘tháng về nhà mẹ xúc gạo vài lần’, người lại nói ‘cô dâu chưa kịp khóc đã về đến nhà mẹ đẻ’...”, Nhiều cười chia sẻ.

Về nhà chồng, Nhiều không đem theo nhiều tư trang cá nhân, ngoài vài bộ quần áo. Mỗi ngày, cô vẫn về nhà giúp bố mẹ đẻ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho các em, sau đó tắm rửa rồi mới về nhà chồng ăn cơm, ngủ nghỉ.

“Mẹ chồng tôi nói: ‘Con cứ về bên nhà lo chuyện cơm nước cho các em, chỉ cần ăn cơm và ngủ lại nhà mình là được’. Tôi thấy bản thân may mắn khi kết được mối duyên lành”, Nhiều nói.

Ảnh: NVCC