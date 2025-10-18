Gia đình nhỏ dành trọn thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Vợ chồng anh Diễm thì chăm vườn, dọn nhà, các con thì nghịch đất, tắm mưa, quên hết những "trò giải trí mì ăn liền" trên mạng. Họ cũng thường mời bạn bè, người thân ghé thăm, tổ chức bữa cơm thân mật, gắn kết tình cảm.

“Trước đây, ngoài giờ làm việc, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong những khối bê tông giữa đô thị. Muốn cho con trải nghiệm thiên nhiên, cả nhà lại phải di chuyển xa.

Từ khi có ngôi nhà này, cảm giác trở về tổ ấm để nghỉ ngơi thoải mái hơn rất nhiều so với khi đi du lịch hay ở khách sạn.

Ở đây, chúng tôi được tận hưởng sự tự do, riêng tư tuyệt đối và hạnh phúc khi sống trong không gian do chính mình xây dựng, chăm sóc. Các con cũng gắn bó hơn với bố mẹ, khỏe mạnh và năng động hơn trước", anh Diễm chia sẻ.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình anh Diễm

Ngôi nhà được xây trên mảnh đất đồi thoai thoải, cao ráo, khí hậu dễ chịu, có tổng diện tích 500m2, cách TPHCM khoảng 1 giờ lái xe. Khu vực này có dân cư sinh sống đông đúc, đầy đủ tiện ích nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh cần thiết.

Hiện tại, ngôi nhà là nơi gia đình anh Diễm nghỉ dưỡng vào cuối tuần, và trong tương lai sẽ trở thành chốn an dưỡng tuổi già của hai vợ chồng sau khi về hưu.

Công trình có quy mô 1 tầng, gồm 3 phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và phòng ăn liên thông. Diện tích xây dựng khoảng 200m2, phần còn lại dành cho sân vườn rộng rãi, thoáng mát.

Gia chủ muốn mỗi không gian trong nhà đều mang lại cảm giác thoải mái

Kiến trúc sư Đỗ Đình Mạnh cho biết khu đất có hình thế xéo, nở hậu và quay về hướng Tây Bắc, chịu nắng gắt vào buổi chiều. Vì vậy, nhóm thiết kế lựa chọn giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của yếu tố tự nhiên bằng cách tạo ra nhiều khoảng mở linh hoạt, đồng thời đưa mảng xanh len lỏi vào từng không gian nhỏ trong nhà.

Từ định hướng đó, công trình được tổ chức thành các khối chức năng rõ ràng: khu “động” dành cho sinh hoạt chung và khu “tĩnh” dành cho nghỉ ngơi, giúp không gian vừa thông thoáng, vừa đảm bảo tính riêng tư cần thiết.

Anh Mạnh cho biết thêm, vài năm gần đây, nhiều gia đình cũng mua đất ở quê và xây nhà nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, không ít ngôi nhà bị bỏ hoang hoặc xuống cấp sau thời gian ngắn sử dụng.

Một trong những lí do dẫn đến điều này là công trình không được tính toán cho việc ở lâu dài, thường xây dựng thiếu kiên cố, cây xanh không được lựa chọn phù hợp.

Với công trình của gia đình anh Diễm, nhóm KTS đã quy hoạch để việc chăm sóc trở nên dễ dàng, thuận lợi. Ngôi nhà xây dựng kiên cố, có tường rào cao, hệ thống camera an ninh từ xa để đảm bảo an toàn.

Phòng khách và phòng bếp, phòng ăn được đặt ở phía trước nhưng thiết kế lùi lại, nép mình sau khoảng hiên rộng và phòng thờ để hạn chế ảnh hưởng của nắng chiều

3 phòng chức năng này nằm liên thông nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư và thuận tiện khi sử dụng

Không gian bếp được bố trí rộng rãi và thoáng mát với cửa sổ nhìn ra sân vườn giúp công việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn

Phòng ăn trong ngôi nhà được xem như trái tim để kết nối các thành viên trong gia đình với cảm giác ấm áp nhẹ nhàng

Không gian nghỉ ngơi được ngăn cách với không gian sinh hoạt

Không gian ngủ nghỉ cũng được bố trí xen kẽ những mảng xanh, đảm bảo không khí luôn trong lành và mát mẻ, mang lại cảm giác thư thái, bình yên

Ngay cả không gian nhà vệ sinh cũng được bố trí cây xanh hài hòa, giống như một resort tại nhà

Sân vườn được lấy cảm hứng từ những khu vườn Nhật Bản với nền đất trải sỏi, tiểu cảnh, cây xanh, hồ nước đan xen. Anh Diễm rất thích chăm cây cối nên khu vườn luôn xanh tốt, ai tới ngắm nhìn cũng cảm thấy thư thái

Ở vườn có một chòi nghỉ để gia chủ tổ chức những bữa tiệc nướng bên bạn bè. Không gian này có thể đón 10-20 khách

Theo KTS Đỗ Đình Mạnh, ngôi nhà hoàn thiện trong khoảng 5 tháng với chi phí hơn 2 tỷ đồng

Đây không chỉ là một nơi nghỉ ngơi cuối tuần gắn kết gia đình, mà còn trở thành không gian chữa lành, mang tới cảm giác thanh bình, thoải mái

Ảnh: Nhà Nhiệt Đới Architecture Studio