"Bún chả Cầu Giấy" (The Paper Bridge) được The New York Times vinh danh là một trong 50 nhà hàng tốt nhất nước Mỹ năm 2025.

Nhà hàng Việt Nam này mang hương vị Bắc Bộ, phục vụ nhiều món đặc trưng như bún chả Hà Nội, mì vằn thắn, phở cuốn, nem, xiên nướng mang hơi thở đường phố Việt Nam giữa lòng nước Mỹ.

Nhà hàng tọa lạc tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ), được mở vào tháng 11/2023 bởi cặp vợ chồng Việt - Mỹ: đầu bếp Quỳnh Nguyễn và Carlo Reina. Chị Quỳnh Nguyễn là người gốc Hà Nội, còn anh Carlo - một người Mỹ từng sống và làm việc tại Việt Nam - đảm nhiệm việc làm phở, bún tươi thủ công ngay tại nhà hàng mỗi ngày.

Vợ chồng chủ quán Quỳnh Nguyễn và Carlo Reina. Ảnh: Portland Tribune

Cặp đôi cho biết họ đã dành nhiều tháng thử nghiệm để tái hiện trọn vẹn hương vị ẩm thực Việt Nam trong điều kiện khí hậu và nguồn nguyên liệu hoàn toàn khác biệt.

Theo tờ Portland Tribune, ngoài niềm đam mê ẩm thực, hai vợ chồng còn đặc biệt chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách quen, gìn giữ không khí ấm cúng của một quán ăn gia đình.

Hai món được xem là “linh hồn” của quán là bún chả Hà Nội và phở chiên phồng - những hương vị quen thuộc với người Việt nhưng lại mới lạ và gây ấn tượng mạnh với thực khách Mỹ.

Bún, phở tươi được làm ngay tại quán. Ảnh: The Paper Bridge

Theo tờ Willamette Week, bún chả của nhà hàng được miêu tả là món ăn không gì "gợi nhớ Hà Nội hơn", với sự hòa quyện tinh tế giữa thịt lợn nướng than, nước mắm pha cùng củ ngâm chua ngọt, bún, rau thơm tươi.

Tờ báo cũng khen ngợi miếng thịt cháy cạnh vừa phải, cân bằng hương vị, còn sợi bún thì mềm nhưng dai vừa phải, ngon hơn hẳn loại bún khô thường thấy.

Bún chả Hà Nội hấp dẫn thực khách Mỹ. Ảnh: The Paper Bridge

Theo Willamette Week, phở chiên phồng là món “nên thử” tại nhà hàng. Những miếng bánh phở tươi được chiên phồng căng, giòn rụm, phủ lên trên là thịt bò xào rau và nước sốt đậm đà. Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận rõ lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong dẻo mềm, quyện cùng hương của rau thơm và vị ngọt của nước thịt.

Trong khi đó, The New York Times gợi ý thực khách nên đi theo nhóm để cùng thưởng thức món vịt cỏ Vân Đình Hà Nội - một trong những món ăn nổi bật nhất trong thực đơn đa dạng của quán.

Nhà hàng còn gây ấn tượng với nhiều món đậm chất Việt như nem cua bể hay thịt xiên nướng kiểu Sa Pa. Nhà báo Brian Gallagher (The New York Times) đặc biệt khen ngợi các món xiên nướng, nhất là nấm kim châm cuộn ba chỉ nướng than - món ăn có hương vị béo ngậy, cháy sém hấp dẫn. Khi dùng kèm cocktail vị quất, hương vị trở nên trọn vẹn và tinh tế hơn.

Món vịt cỏ Vân Đình được khen ngợi. Ảnh: The Paper Bridge

Nhiều món phở mang hương vị đặc trưng của các vùng miền Việt Nam cũng được nhà hàng phục vụ. Bát phở chua Lạng Sơn được trộn cùng khoai lang chiên, lạc rang và rau thơm, dùng kèm thịt hun khói và nước sốt ớt chua, tạo nên hương vị vừa lạ vừa quen.

Trong khi đó, phở Nam Định với nước dùng đậm đà, thơm ngọt tự nhiên cũng được trang Eater Portland hết lời khen ngợi.

Tới quán ăn này, thực khách có thể khám phá đa dạng ẩm thực Việt Nam. Ảnh: The Paper Bridge

Khánh Linh