Thời gian gần đây, nhiều hàng quán Việt Nam tại New York được truyền thông giới thiệu và khen ngợi khi thu hút đông đảo thực khách, luôn trong tình trạng kín chỗ ngồi. Trong đó có nhà hàng mang tên Bánh Anh Em, nằm ở khu Upper West Side.

Đây là nơi được nhận xét "rất phong phú, biến tấu tinh tế của các món ăn nổi tiếng từ khắp mọi miền Việt Nam", như phở bò Nam Định, bánh cuốn Hà Nội, bánh mì que Hải Phòng, bánh ướt chấm mắm nêm Buôn Ma Thuột, bún mắm, xôi khúc, bánh căn hay bánh chưng rán.

Quán ăn Việt đông kín khách. Ảnh: The New Yorker

Nhà hàng Việt này được thành lập bởi hai đầu bếp Nhu Ton và John Nguyễn. Họ từng khai trương một quán cơm tấm tại New York từ năm 2018, sau đó tiếp tục mở nhà hàng với đa dạng món Việt, nhất là các loại bánh.

Chia sẻ với New York Eater, chị Nhu Ton cho biết: "Khi tôi mới sang Mỹ, ẩm thực Việt Nam dường như chủ yếu chỉ xoay quanh phở và bánh mì, với hương vị khác hẳn quê nhà. Đó là lý do tôi quyết định mở nhà hàng riêng, với tầm nhìn riêng".

Chủ nhà hàng dành riêng một khu vực đặt bếp than hồng rực, để chế biến những món ăn đặc trưng của Việt Nam. Than hồng sẽ làm những món ăn tỏa mùi thơm kích thích khứu giác và thực tế, khu bếp này luôn trong tình trạng quá tải.

Bánh cuốn Hà Nội được tráng nóng hổi. Ảnh: Bánh Anh Em

Tại quán, thực khách có cơ hội thưởng thức những món ăn độc đáo, hiếm thấy ở các nhà hàng Việt Nam tại nước ngoài.

Chẳng hạn, đầu bếp đã đưa bánh chưng rán vào thực đơn - món bánh truyền thống dịp tết Nguyên đán, được gỡ khỏi lớp lá dong thơm phức rồi chiên vàng giòn rụm, tạo hương vị vừa quen vừa lạ.

Cũng bán bánh mì - món ăn nổi tiếng của Việt Nam, nhưng đầu bếp lại thêm vào phiên bản bánh mì que - đặc sản của Hải Phòng.

Chiếc bánh mì có kích thước nhỏ nhưng khéo léo nhồi vào pate béo ngậy, ruốc heo tơi xốp. Những chiếc bánh mì vỏ giòn tan, nhân thơm ngậy, mềm mịn sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi chấm cùng chí chương - một loại tương ớt đặc biệt của người Hải Phòng có độ đặc sánh nhẹ, màu đỏ tươi hoặc đỏ cam.

Món bánh mì que, đặc sản Hải Phòng vỏ giòn rụm, nhân pate mềm mịn. Ảnh: Bánh Anh Em

Có những món thực khách nhất định phải thưởng thức nóng hổi tại quán, ví dụ như bánh ướt chồng - món ăn được vị đầu bếp Nhu Ton chế biến theo hương vị của quê hương Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Món ăn được trình bày ấn tượng trên một giá đỡ thẳng đứng với nhiều chiếc đĩa xếp chồng lên nhau. Mỗi chiếc đĩa phủ một lớp bánh ướt mềm mướt, rắc hành phi vàng ươm.

Ăn kèm với bánh là thịt heo nướng than, nem chua, cải chua, dưa chuột tươi, xoài xanh, rau thơm cùng mắm nêm. Bánh được tráng tới đâu bán tới đó, để trọn vẹn nhất hương vị.

Món bánh ướt chồng khiến thực khách quốc tế tò mò. Ảnh: Bánh Anh Em

Chả cá Lã Vọng cũng là món thực khách chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị khi thưởng thức ngay tại quán. Tương tự như các nhà hàng ở Hà Nội, đầu bếp cũng mang tới cho thực khách một chiếc chảo rán và bếp ga đặt tận bàn.

Những miếng cá ướp nghệ, gia vị cầu kỳ được đặt trên chảo nóng, phủ thêm rau mùi và hành lá, để hương thơm tỏa ra thơm phức. Đi cùng món ăn này là bún, đậu phộng rang và chắc chắn là không thể thiếu mắm tôm.

Kênh quảng bá nhà hàng thông tin, họ lựa chọn mắm tôm từ một tiệm gia truyền 3 đời ở Nam Định cũ (nay là Ninh Bình).

Quán không nhận đặt bàn trước. Khi nhà hàng mở cửa, thực khách sẽ tới đăng ký và chờ đợi. Đôi khi họ phải chờ 1-2 giờ mới đến lượt. Nhưng theo ký giả của tờ The New Yorker, phần lớn khách đều thấy xứng đáng với thời gian bỏ ra, họ bị cuốn hút với không khí sôi động nơi đây.

Nhà hàng Việt khiến khách quốc tế chờ đợi thưởng thức. Nguồn : Bánh Anh Em

Linh Trang - Khánh Linh