Võ Hạ Trâm ghi dấu ấn qua nhiều nhạc phẩm trong các dịp đại lễ vừa qua của đất nước.

Tại đại lễ 30/4, cô gây sốt với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tiết mục thu hút lượng xem - nghe kỷ lục từ khán giả, cùng những lời ngợi khen về giọng hát kỹ thuật, giàu cảm xúc.

Nữ ca sĩ tiếp tục được mời trình diễn tại loạt concert quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm sự nghiệp thăng hoa thời gian qua.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Võ Hạ Trâm trở thành tên tuổi được săn đón, sự nghiệp thăng hoa sau gần 20 năm làm nghề.

Võ Hạ Trâm tâm sự cô trước nay tập trung chuyên môn, giọng hát, cùng quan niệm nghệ thuật "chậm mà chắc". Ca sĩ nỗ lực vượt qua những thăng trầm bởi với cô, điều quan trọng nhất là được sống lâu dài với đam mê âm nhạc.

Võ Hạ Trâm càng hạnh phúc khi những ca khúc ý nghĩa được nhiều khán giả trẻ đón nhận. Điều này giúp cô có thêm động lực để theo đuổi con đường đã chọn.

“Tôi muốn mang âm nhạc đến như một lời sẻ chia, một làn sóng cổ vũ tinh thần kiên cường và hào khí Việt Nam đang chảy trong triệu triệu con tim trên mảnh đất hình chữ S này và cả những người Việt ở khắp nơi trên thế giới”, Võ Hạ Trâm bày tỏ.

Ca sĩ liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm vì cộng đồng, lan tỏa tình yêu nước.

Võ Hạ Trâm cùng ê-kíp ấp ủ những sản phẩm, ý tưởng âm nhạc mới. Ca sĩ vừa ra mắt ca khúc Triệu triệu con tim với nội dung lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia của người Việt giữa những ngày đồng bào cả nước đang cùng nhau vượt qua thiên tai, bão lũ.

Cảm hứng thể hiện bài hát đến từ những ký ức và hình ảnh nữ ca sĩ từng chứng kiến tại quê nhà Quảng Nam (trước đây) nơi người dân chịu nhiều mất mát vì bão lũ.

Giọng ca sinh năm 1990 muốn âm nhạc có thể tiếp sức cho đồng bào trong giai đoạn thiên tai.

“Ca khúc này khiến tôi nhớ về quê hương khi những cơn bão quét qua. Ruộng vườn bị cuốn trôi, người dân trắng tay mà vẫn nắm tay nhau đứng dậy”, cô nói.

Trước đó, Võ Hạ Trâm từng phát hành ca khúc Nguyện là người Việt Nam, nêu cao những vẻ đẹp về lịch sử, văn hóa của người Việt. Doanh thu từ ca khúc được cô dùng ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

Tổ ấm nhỏ của Võ Hạ Trâm và ông xã doanh nhân Ấn Độ.

Dù lịch diễn dày đặc, nữ ca sĩ vẫn dành toàn tâm cho các dự án. Cô cảm kích sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là ông xã Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary. Võ Hạ Trâm biết ơn ông xã bởi hơn ai hết anh rất thấu hiểu mình.

"Anh hiểu rằng âm nhạc là hơi thở của tôi nên luôn sẵn lòng gánh bớt việc nhà, chăm con để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc. Có những đêm tôi thu âm đến sáng, anh vẫn đợi cửa và động viên. Chính sự đồng hành đó giúp tôi có thêm năng lượng để hát, để sống, để cống hiến", ca sĩ kể.

Nữ ca sĩ hé lộ, trong gia đình, cô và chồng cùng san sẻ trách nhiệm kinh tế. Có thời điểm, ông xã khuyên Võ Hạ Trâm nếu đi hát mệt quá thì hãy ở nhà, song nữ ca sĩ muốn tự lập trong cuộc sống.

Với giọng ca sinh năm 1990, gia đình là điểm tựa bình yên, là động lực giúp cô vượt qua những khó khăn. 6 năm về chung nhà, cô và chồng Ấn Độ có hôn nhân êm đềm, ít xảy ra tranh cãi.

Ca khúc "Triệu triệu trái tim" của Võ Hạ Trâm

Ảnh, clip: NVCC