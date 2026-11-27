Diễn viên Mạnh Hưng cạo đầu, để râu, xăm trổ để vào vai phản diện trên phim "Tình khúc bản Gió" sắp phát sóng trên VTV3. Trong khi đó, NSƯT Hoài Nam không còn là ông bố cam chịu mà là ông trùm tâm cơ.

Mạnh Hưng xuất hiện trong họp báo phim mới của VTV Tình khúc bản Gió chiều 27/11 tại Hà Nội với cái đầu trọc lốc khiến nhiều người không nhận ra. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp nam diễn viên cạo trọc đầu để vào vai thổ phỉ.

Mạnh Hưng tại họp báo ra mắt "Tình khúc bản Gió".

Nam diễn viên chia sẻ: "Mọi người biết đến Hưng toàn qua những vai nhả nhớt với hãm. Với một nhân vật xù xì, góc cạnh như thế này, khi đọc về nhân vật, Hưng cũng mường tượng ra là phải tạo hình như thế nào. Khi tôi và đạo diễn nói chuyện với nhau, anh Phong có gợi ý cạo trọc đầu. Lúc đó tôi nói: "Ôi thế đúng ý em rồi". Đây cũng lần đầu tiên Hưng cạo trọc đầu và cạo xong thấy cũng đẹp với nhân vật. Hưng cũng có nghĩ thêm một vài chi tiết cho tạo hình nữa để nhân vật đặc sắc và ấn tượng hơn".

Diễn viên Mạnh Hưng trong vai Phi ‘thọt’ với tạo hình ấn tượng.

Mạnh Hưng cũng nói nếu vai diễn dù có hãm mà thấy phù hợp anh vẫn sẽ nhận. "Có thể là do gương mặt Hưng không đóng vai hãm lại vào những cái vai kiểu xù xì, góc cạnh. Hưng tự nhận thấy mình là một diễn viên không phải đẹp trai, ưa nhìn cho lắm. Thế nên nếu sau này vẫn vào vai hãm Hưng sẽ vẫn tiếp tục được sáng tạo để vai sau hãm hơn vai trước", anh hài hước chia sẻ ở họp báo.

Mạnh Hưng chia sẻ về vai diễn:

Tình khúc bản Gió cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Mạnh Hưng và Quỳnh Châu sau bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn cũng của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Cùng với đó, hai diễn viên Đình Tú và NSƯT Võ Hoài Nam từng góp mặt trong phim Những nẻo đường bụi bặm của đạo diễn Trịnh Lê Phong cũng trở lại trong Tình khúc bản Gió.

Trong đó, Quỳnh Châu được giao vai nữ chính Hoạ Mi, một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật. Đình Tú quen thuộc với những dạng vai soái ca nay sẽ hoá thân trong nhân vật Khang – người đàn ông lịch thiệp nhưng mang nhiều giằng xé khó đoán.

3 nữ diễn viên xinh đẹp góp mặt trong "Tình khúc bản Gió".

Sau vai Hoàng Đình Quý trong Không thời gian, diễn viên Thừa Tuấn Anh chứng tỏ cái duyên của mình với các vai diễn dân tộc, lần này là Tả, một thanh niên dân tộc Dao trẻ trung, có phần sốc nổi, muốn thể hiện bản thân nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu bản làng.

Bên cạnh đó, Long Vũ - diễn viên vừa gây chú ý với phim Mùa hè năm ấy trở lại với vai Lía. Long Vũ chia sẻ anh không chê vai nào vì bản thân ít cơ hội. Do vậy dù được trao vai nào nam diễn viên cũng cố gắng diễn bằng 200% sức lực của mình để cống hiến cho khán giả.

Hai nam chính Thừa Tuấn Anh và Đình Tú tại họp báo.

Trong khi đó, Hoàng Khánh Ly - nhân vật gây sóng gió ở Bước chân vào đời sẽ vào vai Mẩy. Thanh Tâm - nữ diễn viên từng gây bức xúc với vai tiểu tam trong Dưới ô cửa sáng đèn trở lại sóng giờ vàng với vai Yến. Đặc biệt, NSƯT Võ Hoài Nam sẽ thoát khỏi vẻ cam chịu, hiền lành của những ông bố trong Món quà của cha, Những chặng đường bụi bặm để hoá thân thành một ‘ông trùm’ tâm cơ, tàn nhẫn.

Tình khúc bản Gió còn có sự góp mặt của các diễn viên giàu kinh nghiệm như: NSND Bùi Bài Bình, Anh Tuấn, Trịnh Huyền…Phim lên sóng vào lúc 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026 ngay sau khi Đội bóng nữ làng Xuân kết thúc.

Tạo hình của các nhân vật do NSƯT Võ Hoài Nam, Quỳnh Châu, Long Vũ, Khánh Ly và Đình Tú thủ vai.

NSƯT Võ Hoài Nam trong "Tình khúc bản Gió":

Ảnh, video: VTV, Quỳnh An