Nhà sản xuất phim, doanh nhân nổi tiếng Trần Lam lần đầu tiết lộ những ký ức kinh hoàng trong các chuyến tháp tùng Lưu Đức Hoa sang Trung Quốc quảng bá phim vào thập niên 1990.

Theo bà, thời điểm đó Lưu Đức Hoa đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mức độ cuồng nhiệt của người hâm mộ vượt xa tưởng tượng. Mỗi lần nam tài tử xuất hiện, ê-kíp phải huy động ít nhất 10 vệ sĩ để hộ tống lên xe. Có lần, người hâm mộ còn cầm gậy vây kín xe buýt chở bà, liên tục đập vào thân xe và yêu cầu “giao Lưu Đức Hoa ra ngoài”.

Nhan sắc điển trai của Lưu Đức Hoa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Bà nhớ lại: “Xe hoàn toàn không thể di chuyển. Họ đòi cử người lên xe kiểm tra, yêu cầu tất cả cúi đầu để chắc chắn không có Lưu Đức Hoa bên trong mới chịu cho đi”.

Những tình huống nguy hiểm không chỉ xảy ra trên đường. Trong một chuyến đi khác, nhà hàng nơi đoàn dùng bữa bị người hâm mộ quá khích đập vỡ kính, buộc cả ê-kíp phải bỏ ăn giữa chừng. Tại sân bay Vũ Hán do quy định không cho làm thủ tục thay, Lưu Đức Hoa buộc phải trực tiếp xuất hiện. Anh liên tục bị yêu cầu ký tên, chụp ảnh khiến chuyến bay lỡ giờ. Thậm chí, hãng hàng không còn phá lệ đổi hướng chuyến bay từ Thượng Hải sang Quảng Châu để nam diễn viên kịp trở về Hong Kong ghi hình chương trình trực tiếp của TVB.

Đáng chú ý, Trần Lam cũng lần đầu nhắc đến quãng thời gian đầy thiệt thòi của Chu Lệ Thiên - người bạn đời kín tiếng của Lưu Đức Hoa. Khi chuyện tình chưa được công khai, Chu Lệ Thiên buộc phải sống trong bóng tối để tránh sự soi mói. Mỗi lần ra vào nhà, cô phải ngồi xe khác, thậm chí chui xuống gầm xe, trùm chăn kín người để không ai phát hiện. “Lúc đó, vợ anh ấy là người đáng thương nhất”, bà chia sẻ.

Chu Lệ Thiên từng sống trong lo sợ khi mới quen chồng.

Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên bí mật kết hôn tại Mỹ vào năm 2008, đến năm 2012 mới công bố hôn nhân, từng khiến nam tài tử chịu không ít áp lực dư luận.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961 tại Tân Giới, là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử showbiz Hoa ngữ. Xuất thân từ gia đình lao động nghèo, nam diễn viên từng sống trong khu ổ chuột và tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên TVB năm 1981.

Lưu Đức Hoa lần hiếm hoi xuất hiện cùng vợ đi dự đám tang huyền thoại opera năm 2013.

Trong hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Đức Hoa tham gia hơn 170 bộ phim, ghi dấu ấn với loạt tác phẩm kinh điển như: Thần điêu đại hiệp, Thần bài, Thiên nhược hữu tình... Ông được ngưỡng mộ bởi tài năng, kỷ luật nghề nghiệp và hình ảnh gần như không scandal, được xem là chuẩn mực đạo đức của giới giải trí Hoa ngữ.

Chu Lệ Thiên sinh năm 1966 tại Malaysia, xuất thân trong gia đình khá giả, từng giành danh hiệu á hậu một cuộc thi nhan sắc năm 1985. Gắn bó với Lưu Đức Hoa hơn 20 năm trong âm thầm, cô chấp nhận hy sinh tuổi xuân, tránh xa truyền thông để bảo vệ sự nghiệp của chồng.

Cuộc hôn nhân của họ được xem là một trong những mối quan hệ kín tiếng và bền bỉ nhất của làng giải trí châu Á.

Chu Lệ Thiên dẫn con gái xem chồng trình diễn:

Nguồn: Juksy