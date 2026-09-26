MS 2026.259

Chị Huỳnh Thị Cẩm Châu (mẹ của bé Khang) cho biết, Khang sinh tháng 9/2022. Khi mới 10 ngày tuổi, bé bất ngờ sốt cao, ho liên tục rồi khó thở, suy hô hấp. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) thăm khám và được chẩn đoán viêm phổi.

Từ khi mới 10 ngày tuổi, bé Châu Huỳnh Thiên Khang liên tục phải vào viện

Sau 3 tuần điều trị nhưng tình trạng của bé không thuyên giảm, chị Châu đã xin chuyển con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng viêm phổi của bé đã nặng, phải thở oxy.

Sau khoảng 10 ngày điều trị và truyền kháng sinh, sức khỏe Khang có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi về nhà, bé lại trở nặng. Gia đình tiếp tục đưa con trở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị gần một tháng nhưng bệnh không cải thiện, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, qua các xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bé Khang bị mềm sụn thanh quản bẩm sinh (dị tật gây khó khăn đường thở - nv). Sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe bé tạm ổn định và gia đình đưa con về nhà.

Thế nhưng chỉ sau 2 ngày, Khang lại xuất hiện tình trạng khó thở. “Cứ như vậy, trong gần 2 năm đầu đời, con liên tục phải đi lại giữa nhà ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi khi bệnh ổn định thì được về nhà, khi tái phát lại nhập viện điều trị”, chị Châu chia sẻ.

Theo chị Châu, khoảng tháng 7/2024, bé Khang lại được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ chẩn đoán bé Khang mắc TD suy giảm miễn dịch/Động kinh/Hen phế quản. Nhận thấy tình trạng của bé có nhiều điểm bất thường, các bác sĩ đã giới thiệu gia đình đưa bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương để làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

“Tháng 10/2024, bé Khang được chẩn đoán mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, do nhà ở xa và điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình xin đưa con về Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị, thuận tiện hơn cho việc đi lại”, chị Châu cho biết.

Theo gia đình, gần một năm qua, tháng nào Khang cũng phải nhập viện để truyền thuốc, chưa kể những lần Khang bị viêm phổi tái phát. Việc điều trị khiến cuộc sống của cậu bé hơn 3 tuổi phần lớn gắn với bệnh viện. Cùng với những lần nhập viện là chi phí điều trị bệnh tốn kém.

Chị Châu cho biết, để có tiền chữa bệnh cho con trai, trong 2 năm đầu điều trị, gia đình chị đã vay khoảng 300 triệu đồng từ ngân hàng và sự hỗ trợ của Hội phụ nữ xã, đồng thời vay thêm 80 triệu đồng từ anh em, họ hàng. Số tiền này nhanh chóng cạn kiệt trước quá trình điều trị kéo dài. Sau 2 năm, gia đình phải vay thêm 300 triệu đồng, trong đó ông nội Khang đã thế chấp căn nhà của mình để vay tiền.

Theo chị Châu, tổng các khoản vay hiện lên tới khoảng 680 triệu đồng, chưa kể những khoản chi phí phát sinh khác trong quá trình điều trị.

Hiện tại, chi phí điều trị cho bé Khang khoảng 24 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thuốc uống hằng ngày khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Gia đình chị Châu mong con trai có thể sống như những đứa trẻ bình thường, được đến lớp và vui chơi cùng bạn bè

Gia đình chị Châu thuộc hộ nghèo ở địa phương. Từ ngày con mắc bệnh, chị Châu phải liên tục đưa con đi điều trị, gia đình mất đi một nguồn thu nhập. Trong khi chồng chị, anh Châu Trung Hiếu (SN 1986), hiện làm công nhân tại Hải Phòng, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Ở nhà, 2 người con là Châu Huỳnh Thiên Anh (SN 2018) và Châu Huỳnh Thiên Bảo (SN 2019) vẫn còn nhỏ. Do cha, mẹ thường xuyên vắng nhà nên có những khoảng thời gian chị Châu phải nhờ người thân chăm sóc.

Chị Châu cho biết, vợ chồng chị mong con có thể sống như những đứa trẻ bình thường, được đến lớp và vui chơi cùng bạn bè.

“Em cũng muốn con được sống như những đứa trẻ bình thường, được đến lớp, vui chơi. Nhưng bệnh của con thế này nên vợ chồng em chẳng dám cho con đi học, sợ không may con khó thở không xử lý kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, chị Châu chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Thương, Trưởng thôn Phú Thọ (xã Lệ Thuỷ), bé Châu Huỳnh Thiên Khang là con của vợ chồng chị Huỳnh Thị Cẩm Châu, cư trú tại địa phương.

“Cháu Khang còn nhỏ không may mắc bệnh, thường xuyên phải vào viện điều trị khiến kinh tế gia đình chị Châu khó khăn. Gia đình chị Châu rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”, ông Thương chia sẻ thêm.

Bạn đọc giúp cháu Châu Huỳnh Thiên Khang có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.259 (em Châu Huỳnh Thiên Khang) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Huỳnh Thị Cẩm Châu (mẹ của Thiên Khang) theo địa chỉ: thôn Phú Thọ, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0886761733.

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