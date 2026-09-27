MS 2026.260

Mỗi lần nghe cháu gái Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2023) khóc đòi mẹ rồi hỏi “bao giờ bố mẹ về với con?”, bà Nguyễn Thị Phường (SN 1959) ở thôn Vòng Huyện (xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh), không cầm nổi nước mắt. Bà chỉ biết nói với cháu rằng: “Cháu ngoan, bố mẹ đi công tác rồi sẽ về…”.

Bố mẹ lần lượt qua đời khiến 3 đứa trẻ Huy, Nhi, Ngọc lâm cảnh mồ côi

Đôi mắt nhoè đi vì ngấn lệ, bà Phường kể: Ngày 5/12/2025, con dâu bà là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990), mẹ của 3 cháu, đột ngột qua đời tại nhà. Khoảng 4 tháng sau, con trai bà là anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984), bố các cháu, cũng qua đời. Chỉ trong một thời gian ngắn, 3 đứa trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ.

Năm 2014, vợ chồng anh Hùng sinh hạ con trai đầu lòng là bé Huy, năm 2020 sinh tiếp bé Nhi và năm 2023 sinh thêm bé Ngọc.

Vợ chồng anh Hùng ở cùng với bố mẹ. Chị Hạnh làm việc tại Trạm y tế Đồng Kỳ (xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh), còn anh Hùng làm công nhân điện tại xã Yên Thế. Là vợ chồng trẻ, 3 con còn nhỏ nên thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Sau khi bố mẹ qua đời, 3 bé Huy, Nhi và Ngọc được ông bà nội trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc. Trong đó, bé Huy đang học lớp 7, bé Nhi năm nay vào lớp 1, còn bé Ngọc mới 3 tuổi.

Do bé Ngọc mới 3 tuổi, bà phải dành nhiều thời gian trông nom. Huy và Nhi đã lớn hơn, hiểu được hoàn cảnh gia đình nên cũng bắt đầu tự lập trong sinh hoạt.

Vợ chồng bà Phường có 3 người con, ngoài anh Hùng, ông bà còn cô con gái lớn đi lấy chồng xa, con trai út đã lập gia đình nhưng đi làm thuê nên chỉ đủ ăn. Chồng bà năm nay 70 tuổi, bị tai biến 3 lần, sức khỏe yếu nên không thể phụ giúp bà chăm sóc các cháu.

Bản thân bà Phường không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ phụ thuộc vào mấy ruộng lúa và trồng trọt rau cỏ quanh vườn.

Nhưng nỗi lo lớn nhất của bà Phường hiện nay là khoản vay mà vợ chồng anh Hùng để lại.

Theo bà Phường, khi còn sống, vợ chồng anh Hùng đã thế chấp căn nhà gia đình bà đang ở để vay một khoản tiền từ ngân hàng khoảng 900 triệu đồng. Đến nay, khoản vay này vẫn chưa được thanh toán.

Vợ chồng con trai qua đời khiến bà lo nếu không có khả năng trả nợ, căn nhà có thể bị phát mại, khi đó 3 cháu nhỏ sẽ không còn nơi ở ổn định.

Hiện tại 3 đứa trẻ đang được ông bà nội nuôi dưỡng và chăm sóc

“Năm nay, cháu Nhi 6 tuổi bắt đầu vào lớp 1, thằng bé Huy vào lớp 7. Tiền sách vở, quần áo, tiền ăn, tiền học… lại còn chăm sóc con bé Ngọc và ông nhà, chẳng biết tôi có trụ được không nữa.

Tôi chỉ mong giữ được căn nhà để các cháu có chỗ ở. Các cháu mà thất học, thì sau này nơi suối vàng tôi còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ chúng nó!”, bà Phường chia sẻ.

Theo bà Hoàng Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bố Hạ, hoàn cảnh gia đình bà Phường khá éo le. Biến cố liên tiếp trong hơn 4 tháng khiến 3 đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, trong khi chồng bà Phường mắc tai biến nhiều năm, sức khỏe yếu, một mình bà Phường chăm sóc cả gia đình.

Bà Hằng cho biết, chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội trên địa bàn đã và đang vận động, quyên góp hỗ trợ gia đình; đồng thời thường xuyên đến thăm hỏi, động viên để bà Phường và các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phía trước 3 anh em Huy, Nhi và Ngọc vẫn còn một chặng đường dài. Khi bố mẹ không còn, các cháu rất cần sự chăm sóc của ông bà và một mái nhà ổn định để tiếp tục học tập, lớn lên. Rất mong các bạn đọc, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ.

Bạn đọc giúp đỡ 3 cháu: Thế Huy, Thảo Nhi và Bảo Ngọc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.260 (3 cháu bé mồ côi ở Bắc Ninh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Phường (bà nội của 3 cháu) theo địa chỉ: thôn Vòng Huyện, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0352144819

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