Đoạn video được quay vào đầu tháng 12, bên ngoài một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, trang SCMP đưa tin.

Trong video, người phụ nữ quỳ trên sàn, liên tục van xin chồng mua cho mình chiếc áo phao trị giá 299 NDT (khoảng 1,1 triệu đồng). Trong khi đó, theo Đài Truyền hình Hà Nam, người chồng đã lớn tiếng mắng mỏ vợ không ngừng.

Người đàn ông đứng khoanh tay chống nạnh với thái độ khinh miệt, liên tục quát lên "tôi sẽ không mua", xuyên suốt đoạn clip.

Những nội dung khác trong cuộc đối thoại giữa hai người không thể nghe rõ qua video. Ngay sau cuộc cãi vã, người đàn ông bỏ đi, để lại người vợ vẫn quỳ gối tại trung tâm thương mại.

Bản tin không cung cấp thêm thông tin về danh tính hay hoàn cảnh của cặp vợ chồng này. Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Các bài đăng liên quan sự việc đạt tới 60 triệu lượt xem.

Hình ảnh người vợ cầu xin chồng ở trung tâm thương mại gây xôn xao. Ảnh: SCMP

Trong khi nhiều người lên án sự vô cảm và tàn nhẫn của người chồng, câu chuyện cũng làm bùng lên cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề độc lập tài chính của phụ nữ.

"Một người đàn ông lạnh lùng như vậy, sao cô còn ở bên anh ta, sao không ly hôn ngay?", một người dùng mạng bình luận.

Một ý kiến khác viết: "Chị ơi, sao không tự kiếm tiền và tiêu tiền của chính mình? Phẩm giá không thể có được bằng cách quỳ gối. Nếu anh ta thực sự yêu chị, anh ta đã không để chị phải van xin vì bất cứ điều gì".

Người thứ ba đồng tình bình luận: "Sự việc này cho thấy tầm quan trọng của việc phụ nữ phải độc lập tài chính. Phụ nữ luôn cần có khả năng tự nuôi sống bản thân, chỉ khi đó họ mới có thể sống với phẩm giá và sự tự do".

Luật sư Lý Kiến Hằng tại tỉnh Hà Nam, cho biết tính xác thực của sự việc hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Theo luật sư Lý, nếu đoạn video được dàn dựng, những người liên quan có thể bị cáo buộc cố tình tạo ra mâu thuẫn giới tính bằng tình huống giả mạo. Trong trường hợp tác động xã hội của video là nghiêm trọng, họ có thể đối mặt với án tạm giam từ 5 đến 10 ngày.

Nếu sự việc là có thật, người phụ nữ hoàn toàn có thể khởi kiện chồng và yêu cầu phân chia tài sản chung, luật sư này phân tích.

"Nếu người chồng kiểm soát toàn bộ tài chính gia đình trong khi người vợ không có thu nhập, đồng thời từ chối đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của cô ấy, người vợ có thể đưa vụ việc ra tòa", ông Lý nói thêm.

Luật sư này cho hay: "Người chồng cũng cần nhận thức rằng nếu anh ta xúc phạm hoặc gây tổn hại tinh thần cho vợ, cô ấy có quyền thu thập chứng cứ về hành vi đó để tiến hành các thủ tục pháp lý".