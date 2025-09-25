Vô gia cư

Thời son trẻ, bà Hứa Thị Nhung (SN 1957, TP Đà Nẵng) về làm dâu trong gia đình nghèo trên đường Trưng Nữ Vương ở trung tâm TP Đà Nẵng. Sau ít năm hạnh phúc, cuộc hôn nhân của bà rạn nứt vì chồng nhiều lần vướng vòng lao lý.

Sau khi sinh 4 người con gồm: Tuấn, Dũng, Thu và Cu Lỳ (tên thật Trần Anh Cường, SN 1986), bà Nhung rời bỏ chồng con đi tìm hạnh phúc mới.

Năm 1994, ông Trần Ngọc Lợi (SN 1956, TP Đà Nẵng, chồng bà Nhung) qua đời vì sốc ma túy.

Bố qua đời, mẹ bỏ đi, anh Tuấn tự xin vào trại trẻ mồ côi. Anh Dũng (thường gọi là Đỏ) và chị Thu đến nương nhờ bà nội, bán hàng rong, vé số, đánh giày mưu sinh.

Trong khi đó anh Cường dù mới 8 tuổi phải theo người chú tên Tuấn vào TPHCM để chăm sóc lúc chú chữa bệnh. Anh không bao giờ ngờ rằng, lần ra đi này sẽ mở ra đoạn đời đầy rẫy khổ đau.

Sau khi thất lạc gia đình, anh Cường sống trong cảnh vô gia cư, không có giấy tờ tùy thân hơn 30 năm. Ảnh: Chương trình NCHCCCL

Tại TPHCM, sau ít tháng ở bệnh viện, chú cháu anh Cường ra ngoài sống. Để có tiền mua xe lăn cho chú, về quê, Cường đi bán vé số dạo.

Lúc đi bán, Cường nhiều lần làm mất vé số. Mỗi lần như vậy, anh bị chú la mắng. Vì vậy, sau một lần làm mất vé số, Cường không dám về phòng trọ mà đi lang thang, rồi lạc, không nhớ đường về.

Để sống sót, Cường nhặt ve chai. Từ công việc này, cậu gặp bà Nhanh, người phụ nữ nhặt ve chai mưu sinh. Thấy Cường đáng thương, không giấy tờ tùy thân, bà cưu mang, cho về sống chung trong căn nhà nhỏ ở gần kênh Nhiêu Lộc (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Sau 3-4 năm sống cùng bà Nhanh, Cường được một đôi vợ chồng nhận làm con nuôi. Họ dùng giấy khai sinh mang tên Tiểu Cát để cậu con nuôi đi học.

Sau hơn 30 năm, anh Cường và mẹ ruột đoàn tụ trong xúc động nghẹn ngào. Ảnh: Chương trình NCHCCCL

Thế nhưng khi có con, bố mẹ nuôi của Cường lẳng lặng dọn nhà, bỏ cậu đi biệt tích. Bị bỏ rơi, năm 14 tuổi, Cường gia nhập nhóm trẻ bụi đời ở chợ Cầu Muối, phải ‘đá cá lăn dưa’ để có miếng ăn.

Anh kể: “Sống lang thang, buồn nhất là dịp Tết. Thấy người ta trong nhà đông vui, mình thui thủi một mình buồn lắm.

Những lúc như vậy, tôi thường tìm nhà nào đó đông vui rồi lại gần ngồi để hưởng ké không khí gia đình. Người ta thương cũng đem cho tôi thứ này thứ nọ”.

Đoàn tụ

Năm 2014, Cường được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Bù Gia Mập ở tỉnh Bình Phước cũ. Ba năm sau, anh gặp tai nạn phải cấp cứu, điều trị ở một bệnh viện chuyên chăm sóc các bệnh nhân thuộc thành phần bất hảo, HIV/AIDS giai đoạn cuối…

Rời bệnh viện, Cường trở lại TPHCM sống cảnh vô gia cư, không nhân thân, gia đình, giấy tờ tùy thân.

Để mưu sinh, anh làm thợ hồ chui cùng nhiều công việc cực nhọc khác. Dù khó khăn, vẫn luôn đau đáu nỗi đau thất lạc, nung nấu ý định tìm lại gia đình.

Anh tìm lên Đắk Lắk vì từng nghe chú nói có người thân tại đây. Anh đến Nha Trang vì trong ký ức của mình, quê nhà có biển....

Anh Dũng (ngoài cùng bên phải) cũng xúc động rơi nước mắt khi tìm lại được em trai sau nhiều năm mất liên lạc. Ảnh: Chương trình NCHCCCL

Rồi anh nghe có người nói đã tìm được người thân cho mình. Họ liên hệ, yêu cầu anh nộp tiền điện thoại, gửi tiền... Anh làm theo và bị lừa sạch tiền.

Năm 2021, dịch bệnh căng thẳng, anh Cường về sống dưới chân cầu gần chùa Chantarangsay, chùa Pháp Hoa (phường Xuân Hòa, TPHCM). Tại đây, anh gặp và cùng một người mà anh gọi là Tài làm công việc đưa thi thể người mất vì dịch bệnh lên xe, đem đến nơi xử lý.

Khi đại dịch được kiểm soát, anh Cường tìm lại bà Nhanh rồi xin việc, lao động phổ thông kiếm sống. Dù cuộc sống bí bách, anh chưa bao giờ làm điều phi pháp để mưu sinh.

“Không có việc thì tôi đi nhặt ve chai. Không có tiền mua gạo, tôi đến chùa xin cơm chay… Như thế, tôi vẫn sống được. Nếu đã sống được bằng cách này thì việc gì phải đi làm những chuyện phi pháp”, anh giải thích.

Trong khi đó ở quê, cuộc đời của anh Tuấn, Dũng, chị Thu đều rẽ sang nhiều hướng khác. Người anh cả sau khi rời trại mồ côi có nhiều lần vấp ngã. Cho đến khi lấy vợ, sinh con, anh mới làm lại cuộc đời và còn nhiều khó khăn.

Bà Nhung muốn quỳ gối tri ân bà Nhanh (tóc bạc) vì đã cưu mang đứa con thất lạc của mình. Ảnh: Chương trình NCHCCCL

Người anh tên Dũng ổn định hơn vì được chia một phần đất của bà nội. Còn chị Thu đã mãi mãi ra đi ở tuổi 33.

Năm 2018, thương nhớ đứa em trai thất lạc, anh Dũng nhiều lần gửi thông tin tìm kiếm. Dù vậy, sau nhiều năm, anh vẫn không có tin tức cho đến khi chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly vào cuộc.

Sau nhiều thời gian xác minh, chương trình đã tìm được gia đình anh Cường. Ngày đoàn tụ, bà Nhung và anh Cường xúc động nghẹn ngào, ôm chặt nhau.

Khi gặp bà Nhanh, người đã cưu mang đứa con trai chịu nhiều thiệt thòi của mình, bà Nhung quỳ gối cảm ơn.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Nhung nói với anh Cường: “Nhờ có bà ấy nuôi con, hôm nay mẹ con mình mới được gặp lại nhau. Bà ấy là người cứu sống con lần thứ 2”.

Xúc động, anh Cường cũng chắp tay, quỳ gối tri ân người mẹ nuôi của mình. Cuộc đoàn tụ của gia đình anh Cường khiến người xem rơi nước mắt.

