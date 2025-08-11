Tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra ngày 11/8, thí sinh Nguyễn Thị Loan đến từ Tuyên Quang thu hút sự chú ý với màn trình diễn võ thuật ấn tượng.

Nguyễn Thị Loan là vận động viên quyền anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong 6 năm. Cô chia sẻ lý do tham gia Miss Grand Vietnam 2025 xuất phát từ việc thường xuyên bị nhận xét về vẻ ngoài nam tính nên muốn tìm lại nữ tính bên trong nhưng vẫn giữ nét mạnh mẽ của vận động viên.

Thí sinh Nguyễn Thị Loan.

Tại vòng sơ khảo, khi được hỏi về clip người đàn ông bạo hành phụ nữ khu chung cư đang gây phẫn nộ, Nguyễn Thị Loan cho biết với tình huống chứng kiến bạo lực nơi công cộng, cô sẽ gọi cảnh sát trước, sau đó tìm hiểu nguyên nhân để ngăn chặn hiệu quả. Khi ban giám khảo giả định cô là nạn nhân trong clip, Loan khẳng định việc tập võ chỉ nhằm rèn sức khỏe và đạt thành tích cho đội tuyển "chứ không phải để đánh nhau ngoài đường".

Loan phân tích thêm về tình huống, nếu xung quanh vắng người, cô sẽ can ngăn để tránh thương vong nghiêm trọng. Nếu có người xung quanh sẽ kêu gọi hỗ trợ.

Cô chia sẻ các võ sĩ thường né tránh đòn tấn công rồi dùng kỹ thuật khóa tay, khóa chân để vô hiệu hóa đối phương thay vì tấn công trực tiếp.

Các thí sinh xuất hiện trong nhiều hình ảnh đa dạng. Ảnh: Chụp màn hình.

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ý tưởng ấn tượng. Các thí sinh thể hiện cá tính riêng qua trang phục đa dạng.

Ảnh chụp màn hình.

Thí sinh Lily Chen chọn style hiện đại với blazer trắng thanh lịch khoe giọng hát, trong khi thí sinh khác lại gây chú ý với mái tóc đỏ rực và trang phục xuyên thấu quyến rũ. Màn xuất hiện nhóm lấy ý tưởng từ thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong Tây du ký của thí sinh Mlô Senaivi cũng tạo nên sự thú vị...

Nguyễn Thị Loan xử lý tình huống chứng kiến đàn ông bạo lực với phụ nữ:

Ảnh, video: BTC