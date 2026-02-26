Ngày 26/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin một trích đoạn trong phim ngắn Cẩm Tú An Nhiên có sự tham gia của Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm bàn luận. Trong phim, bà vào vai thiếu nữ và có cảnh hôn với nam diễn viên Kim Gia, người kém bà 30 tuổi.

Phân đoạn nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi về việc một nữ diễn viên 71 tuổi đảm nhận vai thiếu nữ và thực hiện cảnh quay thân mật.

Đoạn phim gây tranh cãi của Lưu Hiểu Khánh:

Cùng thời điểm, Lưu Hiểu Khánh khởi quay phim ngắn Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, đánh dấu lần tái xuất hình tượng Võ Tắc Thiên sau hơn 3 thập kỷ. Đáng chú ý, bà còn thử sức khi đóng vai Võ Tắc Thiên năm 14 tuổi.

Dự án dài 80 tập nhưng được ghi hình trong 10 ngày, với lịch làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày.

Dư luận nhanh chóng chia thành 2 luồng. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần làm nghề và thể lực của nữ diễn viên, cho rằng bà đang phá vỡ định kiến tuổi tác khi nam diễn viên lớn tuổi đóng vai trẻ thường được chấp nhận hơn.

Ngược lại, không ít ý kiến nhận định việc một nghệ sĩ 71 tuổi vào vai thiếu nữ thiếu thuyết phục và gây tranh cãi về tính phù hợp hình ảnh.

Lưu Hiểu Khánh chăm chỉ đóng phim ở tuổi ngoài 70.

Sinh năm 1955 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, gia nhập Đoàn kịch Quân khu Thành Đô trước khi bước vào điện ảnh đầu thập niên 1970. Tên tuổi bà bứt phá qua các phim như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng, giành nhiều giải thưởng Kim Kê và Bách Hoa.

Năm 2002, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà vướng vụ án trốn thuế và bị tạm giam hơn 1 năm, biến cố từng khiến sự nghiệp gần như sụp đổ.