MS 2026.171

Bị bỏng điện, người đàn ông mất cả hai tay

Nằm trên giường bệnh tại Viện Bỏng Quốc gia, anh Huy vẫn đang từng ngày chống chọi với những cơn đau sau hàng loạt ca phẫu thuật. Mỗi lần tỉnh dậy sau thuốc mê, anh lại thấy cơ thể mình mất đi thêm một phần.

Trước khi gặp nạn, anh Huy làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Nhờ chăm chỉ, công việc tương đối đều nên thu nhập đủ trang trải cuộc sống cho gia đình nhỏ.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 25/5/2026. Trong lúc đang lăn sơn tại một công trình, anh bất ngờ bị dòng điện cao thế phóng xuống. Ngọn lửa bùng phát kèm theo tiếng nổ lớn khiến cơ thể anh bị hất văng.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, đến 17h cùng ngày, anh Huy được chuyển khẩn cấp lên Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ, anh Huy được xác định bị bỏng điện cao thế 27 %. Dòng điện đã gây ra những tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Bàn tay phải và bàn chân phải gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tay trái, đùi trái và vùng nách bị bỏng sâu, cháy xém.

Ngay trong đêm 25/5, các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu để giành giật sự sống cho anh. Tuy nhiên, sau khi các bác sĩ hội chẩn vào sáng 26/5, do hai bàn tay của anh đã hoại tử hoàn toàn, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ để giữ tính mạng cho anh.

Ít ngày sau, phần bàn chân phải tiếp tục hoại tử sâu. Anh Huy phải cắt bỏ bốn ngón chân và nhiều lần lọc bỏ mô hoại tử.

Từ một người đàn ông khoẻ mạnh, anh Huy phải đối diện với tương lai đầy chông chênh phía trước khi mất cả đôi tay

Hai cuộc phẫu thuật tiếp theo là những ca ghép da đầy đau đớn. Các bác sĩ lấy da từ vùng đùi trái còn lành để ghép vào cánh tay và vùng nách bị tổn thương. Sau mỗi lần mổ, anh Huy tiếp tục phải sử dụng kháng sinh liều cao, truyền máu và điều trị tích cực.

Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tình trạng hoại tử vẫn chưa dừng lại. Dự kiến, ngày 30/6, anh Huy tiếp tục bước vào phòng mổ để cắt bỏ hoàn toàn bàn chân phải vì vùng mắt cá và hệ thống gân đã bị dòng điện phá hủy, không còn khả năng phục hồi.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là chỗ dựa của vợ con, anh Huy giờ phải đối diện với nguy cơ tàn tật suốt đời khi mất đi đôi tay và một phần chân phải.

Bác sĩ Trần Quang Phú là người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Dương Văn Huy, cho biết, hiện bệnh nhân đã trải qua 5 lần phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân rất nặng, cần phải theo dõi và điều trị lâu dài.

Từ ngày anh Huy vào viện, hai con nhỏ được gửi ông bà nội, ngoại thay nhau chăm sóc

Bên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Tươi (vợ anh Huy) gầy rộc sau nhiều đêm thức trắng chăm chồng. Trước đây, chị là công nhân tại một xưởng may gần nhà với đồng lương ít ỏi. Từ ngày chồng gặp nạn, chị buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc.

Theo chị Tươi chia sẻ, từ khi anh Huy nhập viện đến nay, gia đình đã đóng 100 triệu đồng tạm ứng viện phí; chi phí thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm khoảng 10 triệu đồng; chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt của hai vợ chồng tại viện trong thời gian qua. Phần lớn số tiền trên đều do hai bên gia đình nội, ngoại cùng bà con trong tổ dân phố hỗ trợ.

Các bác sĩ cho biết, trình trạng của anh Huy còn điều trị lâu dài.

Hai con của anh Huy còn quá nhỏ. Bé Dương Huy Hiệu (SN 2017) hiện học lớp 3, còn bé Dương Gia Hưng (SN 2025) mới hơn một tuổi, phải cai sữa sớm vì mẹ ở bệnh viện chăm bố. Hiện cả hai anh em đều được ông bà nội, ngoại thay nhau chăm sóc.

Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình anh Huy lâm vào cảnh khó khăn

Nghẹn ngào nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, chị Tươi chia sẻ: "Từ ngày anh Huy nhập viện, mỗi lần gọi điện về, bé Hiệu đều hỏi bao giờ bố về. Con chỉ nghĩ bố đi chữa bệnh vài ngày rồi sẽ trở lại.

Sau khi mất đi một phần cơ thể, chồng tôi rất hoảng loạn nên không dám kể với anh ấy chuyện các con luôn nhắc bố, sợ anh ấy càng buồn hơn. Tôi cũng không biết sau này khi về nhà, anh sẽ đối diện với các con như thế nào".

Cú sốc mất cả đôi tay, giờ lại sắp bị cắt thêm một phần chân phải khiến người đàn ông trẻ không chỉ đau đớn bởi cảnh tàn tật mà còn bất lực khi đối diện với tương lai đầy chông chênh phía trước.

Bạn đọc giúp anh Dương Văn Huy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.171 (anh Dương Văn Huy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Tươi (vợ anh Dương Văn Huy) theo địa chỉ: Tổ dân phố Kỹ Sơn Trên, phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0976276590.

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