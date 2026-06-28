MS 2026.169

Tại khoa Gây mê 1, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), xung quanh giường bệnh của Mò Văn Hoành (trú bản Duộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang) là dày đặc máy móc, thiết bị hỗ trợ sự sống. Chàng trai 21 tuổi vẫn đang giành giật từng tia hy vọng mong manh sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngoài hành lang bệnh viện, ông Mò Văn Ú (bố của Hoành), lặng lẽ gục đầu. Trong túi áo người cha nghèo chỉ còn vài đồng tiền lẻ, trong khi viện phí của con vẫn không ngừng tăng lên.

Nén nỗi đau, ông Ú kể, nơi gia đình ông ở là khu vực đặc biệt khó khăn (khu vực III) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Gia đình nghèo nên năm 2021, khi đang học lớp 11, Hoành đành nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho em gái. Còn mình khăn gói xuống khu công nghiệp tại phường Việt Yên, Bắc Giang làm công nhân.

Suốt 5 năm xa quê, từng đồng lương ít ỏi từ những ca làm đêm được Hoành chắt chiu gửi về phụ giúp bố mẹ và lo việc học cho em gái.

Ông Ú chỉ mong có một phép màu giúp con trai tai qua nạn khỏi

Thế nhưng, đêm 19/6/2026, sau khi tan ca, trên đường trở về phòng trọ, do quá mệt mỏi, Hoành mất lái, tự ngã xe và bất tỉnh.

Em được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cấp cứu. Nhận thấy tình trạng quá nặng, các bác sĩ lập tức chuyển Hoành đến Bệnh viện Việt Đức. Rạng sáng 21/6, em nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin con gặp nạn, ông Ú vội vã gom góp số tiền ít ỏi rồi bắt xe xuống Hà Nội ngay trong đêm. Chứng kiến con trai nằm bất động với đầu quấn băng trắng, quanh người chằng chịt dây truyền và ống thở, người cha gần như khuỵu ngã.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Mò Văn Hoành bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não, dập não thái dương trái và chấn thương ngực kín gây tràn máu, tràn khí màng phổi.

Ngay trong ngày 21/6, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp để giữ lại sự sống cho Hoành. Tuy nhiên, tổn thương não và phổi quá nặng khiến em phải tiếp tục điều trị, theo dõi dài ngày tại khoa Gây mê 1.

Chàng trai Mò Văn Hoành đa chấn thương nặng sau vụ tai nạn

Những ngày qua, ông Ú vừa túc trực chăm con, vừa chạy vạy lo viện phí. Gia đình đã vay mượn được 50 triệu đồng để tạm ứng chi phí phẫu thuật 30 triệu đồng; số còn lại trang trải cho tiền thuốc men và sinh hoạt. Đến nay, trong túi ông Ú chỉ còn lại ít đồng lẻ.

Hiện, mỗi ngày gia đình phải chi khoảng 2 triệu đồng cho thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, vật tư y tế và các khoản sinh hoạt. Trong khi quá trình điều trị của Hoành còn kéo dài, gia đình đã không còn khả năng vay mượn thêm.

Ông Ú nghẹn ngào: "Hoành rất ngoan, luôn nhường nhịn em. Nó bảo sẽ đi làm kiếm tiền để em gái được học đại học. Vậy mà chưa kịp thấy em vào đại học thì đã gặp nạn.

Bác sĩ nói Hoành còn phải điều trị lâu dài. Ở nhà, vợ tôi đã bán hết số thóc tích cóp để gửi tiền cho con. Sau hơn một tuần nằm viện, gia đình tôi thực sự không còn biết vay mượn ở đâu nữa".

Gia đình ông Ú nghèo, đang sinh sống ở khu vực đặc biệt khó khăn

Ở quê, em gái của Hoành là Mò Thị Hương (SN 2008) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Giữa những ngày chờ kết quả, Hương bàng hoàng nhận tin anh trai đang nằm giữa lằn ranh sinh tử.

Những ngày này, cô gái nhỏ không còn dám nghĩ xa. Em hiểu rằng, nếu anh trai không thể tỉnh lại, cánh cửa giảng đường đại học của mình cũng có thể sẽ khép lại.

Bạn đọc giúp em Mò Văn Hoành có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.169 (em Mò Văn Hoành) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Mò Văn Ú (bố của em Hoành) theo địa chỉ: Bản Duộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0858311873.

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