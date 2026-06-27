MS 2026.168

Căn bệnh suy tim nặng ập đến khi em Lò Quốc Đạt (SN 2006, ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Giờ đây, sự sống của Thái chỉ còn trông chờ vào ca ghép tim với chi phí hơn 1 tỷ đồng.

Trong căn phòng dành cho những bệnh nhân nặng của khoa Nội can thiệp Tim mạch - Hô hấp (Bệnh viện Việt Đức), Đạt nằm trên giường bệnh thở nặng nhọc, khuôn mặt phù nề, đôi chân sưng vù. Tuy vậy, trong ánh mắt Đạt vẫn le lói niềm hy vọng mong manh về một "phép màu" sẽ đến.

Theo gia đình, đầu tháng 3/2026, Đạt bất ngờ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, khó thở. Gia đình đưa Đạt đến Bệnh viện Đa khoa Than Uyên thăm khám thì bàng hoàng nhận tin Đạt mắc suy tim nặng.

Đạt điều trị nội khoa suốt 3 tháng tại Bệnh viện E nhưng bệnh không thuyên giảm, tình trạng suy tim ngày càng tiến triển nặng. Các bác sĩ cho biết, cách duy nhất có thể cứu sống em là ghép tim.

Ngày 15/6, Đạt được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để chờ ghép tim.

Em Lò Quốc Đạt mắc suy tim nặng, đang chờ được ghép tim

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), cho biết, bệnh nhân Lò Quốc Đạt được chẩn đoán suy tim nặng, có chỉ định ghép tim. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng phù mặt, phù hai chân do suy tim giai đoạn cuối. Chi phí dự kiến cho ca ghép tim khoảng hơn 1 tỷ đồng, trong khi gia đình mới vay mượn được 300 triệu đồng.

Ngồi bên giường bệnh của con trai, ông Lò Văn Tâm không giấu nổi nước mắt.

“Nhà tôi chỉ có hai đứa con. Đạt là con út, hiền lành, chịu khó lắm. Nó nghỉ học từ sớm để đỡ đần bố mẹ, chưa từng đòi hỏi điều gì. Giờ con nằm đây, vợ chồng tôi chỉ biết chạy vạy khắp nơi vay tiền cứu con”, người cha nghẹn ngào.

Chi phí ghép tim dự kiến khoảng hơn 1 tỷ đồng. Lúc này, Đạt rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng

Ở bản Co Nọi, gia đình Đạt thuộc diện khó khăn. Do hoàn cảnh, khi đang học dở lớp 9 thì Đạt nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy.

Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình ông Tâm đã thế chấp chính căn nhà đang ở để vay ngân hàng 300 triệu đồng. Ngôi nhà là tài sản lớn nhất của cả gia đình.

Ở quê nhà, chị Lò Thúy Kiều (22 tuổi, chị gái Đạt) ngày đi làm, tối về lại tranh thủ chạy đến nhà anh em, họ hàng để hỏi vay tiền với hy vọng em trai có cơ hội được ghép tim. Tuy nhiên, số tiền quá lớn không ai có khả năng giúp đỡ.

Hiện sức khỏe của Đạt ngày một yếu. Suy tim giai đoạn cuối khiến trái tim của em gần như không còn khả năng bơm máu. Trong khi đó, chi phí dự kiến cho ca ghép tim lên tới hơn 1 tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình.

Gia đình ông Tâm thuộc diện khó khăn

“Mới 20 tuổi mà con đã mắc bệnh nặng thế này. Giờ gia đình tôi biết xoay xở ở đâu để có đủ tiền ghép tim cho con”, ông Tâm rưng rưng.

Hơn 300km từ bản Co Nọi đến Hà Nội là hành trình đầy nước mắt của gia đình nghèo. Suốt những ngày qua, gia đình và người thân của Đạt gần như thức trắng nghĩ cách xoay xở để níu giữ sự sống cho chàng trai mới bước sang tuổi 20.

Bạn đọc giúp em Lò Quốc Đạt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.168 (em Lò Quốc Đạt) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Lò Văn Tâm (bố của Đạt) theo địa chỉ: Bản Co Nọi, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Số điện thoại: 0376277339.

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