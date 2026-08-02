Ngày 2/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lương Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một (Sơn La), cho biết địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản sau khi phát hiện một cá thể voi rừng xuất hiện trên địa bàn.

Voi rừng phá hỏng tường rào rồi đi vào khuôn viên trường học. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/8, một cá thể voi rừng phá hỏng một đoạn tường rào khu bán trú rồi đi vào khuôn viên Trường PTDTBT THCS Huổi Một.

Con voi di chuyển trong khuôn viên trường gần một giờ trước khi rời đi vào khoảng 1h50 cùng ngày, theo hướng bản Pản.

Ngay sau sự việc, UBND xã Huổi Một phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế tiếp cận khu vực voi xuất hiện. Chính quyền cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương kiểm tra, gia cố các vị trí tường rào bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn.

Cá thể voi rừng đi lại trong khuôn viên trường gần một giờ trước khi rời đi. Ảnh: Cắt từ clip

Chính quyền khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ ở bản Pản và khu vực lân cận, nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại vào ban đêm và sáng sớm; chủ động đóng kín cửa, bảo vệ gia súc và tài sản.

Người dân tuyệt đối không tiếp cận, kích động hoặc dùng gạch đá, lửa, chất nổ để xua đuổi voi nhằm tránh khiến con vật hoảng sợ, tấn công gây nguy hiểm. Khi phát hiện dấu vết hoặc hướng di chuyển của voi rừng, cần báo ngay cho trưởng bản, UBND xã hoặc lực lượng kiểm lâm để kịp thời xử lý.

Theo chính quyền địa phương, cá thể voi này đã xuất hiện tại các cánh rừng trên địa bàn xã nhiều năm qua và từng nhiều lần vào khu dân cư, phá hoại hoa màu của người dân.