Sức mạnh của niềm tự hào về giá trị Việt

Nửa đầu năm 2025, Samsung đã khởi nguồn câu chuyện “Galaxy AI hiểu tiếng Việt, tôn vinh giá trị Việt” thông qua một số hoạt động ý nghĩa, bao gồm: “Tôn vinh du lịch Việt”, nơi hơn 2,000 bạn trẻ dùng Galaxy AI để khắc họa thiên nhiên và con người Việt bằng sự tinh tế trong từng pixel; “Tôn vinh tri thức Việt” thông qua sự kiện “Một đêm hóa Sĩ Tử” - nơi không chỉ tái hiện truyền thống, mà còn biến công nghệ thành chiếc cầu nối quá khứ và hiện đại.

“Tất cả đều hướng đến nỗ lực thể hiện vai trò của Samsung Galaxy AI - đồng hành và trao quyền để người Việt thể hiện niềm tự hào và tôn vinh sự phong phú của giá trị Việt”, đại diện Samsung Việt Nam chia sẻ.

“Một đêm hóa Sĩ Tử” kết nối quá khứ và hiện đại bằng công nghệ

Song hành với tự hào và tôn vinh, người Việt cũng mang trong mình khát vọng mạnh mẽ biến niềm tự hào thành những hành động ý nghĩa. “Bởi vậy, chúng tôi hiểu rằng, sự vươn mình của cả dân tộc được khởi nguồn từ nỗ lực vươn mình liên tục của mỗi cá nhân và cộng đồng. Dù là những thành tựu được công nhận, hay là những cố gắng thầm lặng từng ngày, mỗi người Việt đều đang giúp ‘Giá trị Việt’ không ngừng phát triển theo thời gian”, đại diện Samsung Việt Nam chia sẻ.

Thời đại công nghệ và AI mở rộng cách cửa để người Việt vươn mình theo nhiều cách hơn nữa. Công nghệ không chỉ giúp sắm vai người tường thuật, mà còn có thể khắc họa niềm tự hào bằng hành động. Với nền tảng công nghệ và AI hiểu tiếng Việt, Samsung đưa câu chuyện “Tôn vinh giá trị Việt” sang chương mới: Biến tôn vinh thành hành động.

Voices of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam

Tiếp nối câu chuyện “Tôn vinh giá trị Việt”, vào nửa cuối năm 2025, Samsung khởi động chương trình Voices of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam. Đây là nguồn cảm hứng thôi thúc người Việt tạo thay đổi để vươn mình, khơi gợi tiếng nói, sức ảnh hưởng trong mỗi người, từ đó tạo nên sự thay đổi để làm nên khác biệt.

Voices of Galaxy sẽ được viết nên bằng 10 nhân vật, 10 hành trình, 10 tập phim. Mỗi nhân vật là biểu tượng cho một khát vọng khẳng định bản sắc Việt. Trong đó, các tính năng Galaxy AI và Gemini Live sẽ tiếp tục đồng hành với cùng người dùng, với sự am hiểu và thấu hiểu sâu sắc tiếng Việt.

Voices of Galaxy - Chuỗi phim truyền cảm hứng lên sóng YouTube Samsung Vietnam từ tháng 09/2025

Một bức ảnh trên mạng xã hội, một video kể về quê hương, hay một sáng kiến cộng đồng đều là những mảnh ghép để tạo nên hiệu ứng lớn. “Voices of Galaxy” chính là cơ hội để những điều bình dị ấy được lắng nghe. Khi tiếng Việt được hiểu đúng, khi văn hóa được tái hiện bằng công nghệ, khi bản sắc được song hành cùng hiện đại, khi mỗi người được công nghệ hỗ trợ để hành động cũng chính là lúc nỗ lực cộng hưởng để tạo nên sức mạnh lớn.

Bằng những câu chuyện thật - về tuổi trẻ dám dấn thân, về cộng đồng dám đổi mới, về những giá trị Việt bền bỉ qua thời gian - người Việt đang cùng nhau viết nên chương mới: một Việt Nam tự tin, giàu bản sắc, sẵn sàng vươn ra thế giới. Với “Voices of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam” cùng Galaxy AI và Gemini Live, công nghệ không chỉ là công cụ, mà là người bạn đồng hành, tiếp sức cho từng khát vọng.

