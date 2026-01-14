Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lớn về phụ tùng thay thế có chất lượng ổn định, rõ ràng về nguồn gốc và phù hợp với điều kiện vận hành trong nước. Đón đầu xu hướng này, Germatek Elektronik GmbH (Đức) thông qua nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phụ tùng ô tô mang thương hiệu Volwatt tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Volwatt Auto đã chính thức giới thiệu chiến lược phát triển thương hiệu Volwatt tại Việt Nam với nhóm sản phẩm trọng tâm gồm lọc dầu, lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa, hướng đến phục vụ hầu hết các dòng xe phổ biến đang lưu hành.

Sản phẩm sản xuất tại nhà máy Germatek đạt chuẩn IATF & ISO

Volwatt định vị sản phẩm theo hướng chất lượng châu Âu nhưng có mức giá phù hợp với thị trường Việt Nam. Toàn bộ các sản phẩm Volwatt được sản xuất trực tiếp trong hệ thống nhà máy của Germatek Elektronik GmbH đặt tại châu Á, vận hành theo tiêu chuẩn công nghiệp Đức và đáp ứng đầy đủ các chứng nhận IATF và ISO.

Theo đại diện Germatek, triết lý phát triển Volwatt dựa trên hai mục tiêu: tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định theo thời gian và xây dựng hệ sinh thái phân phối minh bạch, hỗ trợ trực tiếp cho gara và đại lý.

"Chúng tôi không chạy theo số lượng mã lọc, mà ưu tiên độ ổn định và minh bạch. Người dùng Việt Nam cần có những sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, còn gara cần một thương hiệu để yên tâm gắn bó lâu dài", ông Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Volwatt Auto chia sẻ.

Phù hợp với hầu hết các dòng xe đang sử dụng tại Việt Nam

Thay vì giới hạn ở một vài nhóm xe, Volwatt định hướng sản phẩm bao phủ đa số dòng xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu phổ biến đang lưu hành trên thị trường.

Cách tiếp cận mở và linh hoạt này giúp: Gara dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp cho nhiều loại xe; Đại lý tránh tồn kho nhờ danh mục có độ phủ lớn; Người dùng cuối có thêm lựa chọn về phụ tùng đạt chuẩn quốc tế; Hệ thống Volwatt có khả năng mở rộng sang nhiều phân khúc mới.

Trong giai đoạn tiếp theo, Volwatt cũng đặt mục tiêu phát triển thêm các dòng lọc dành cho xe tải nhẹ, xe tải trung và xe công trình, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng đặc thù của các nhóm phương tiện hoạt động với cường độ cao.

Chiến dịch “Volwatt 1000”: xây dựng hệ thống điểm bán minh bạch trên toàn quốc

Cùng với việc ra mắt sản phẩm, Volwatt công bố chiến dịch “Volwatt 1000”, mục tiêu xây dựng khoảng 1.000 điểm bán, gara và đại lý phụ tùng trên toàn quốc trong năm 2026.

Mỗi điểm bán trong hệ thống sẽ được hỗ trợ: Bộ tài liệu kỹ thuật chuẩn hóa; Bảng đối chiếu mã OEM - dễ tra cứu, dễ tư vấn; Bộ nhận diện tại điểm bán, tem QR chống giả, poster và nội dung kỹ thuật số; Hệ thống bảo hành điện tử liên kết trực tiếp với website Volwatt; Chính sách chiết khấu và thưởng doanh số rõ ràng.

Khác với mô hình phân phối truyền thống, Volwatt đặt gara và đại lý ở vị trí trung tâm. Hãng xây dựng quy trình phản hồi nhanh để tiếp nhận ý kiến từ gara, từ đó cải tiến sản phẩm và điều chỉnh tồn kho theo từng khu vực.

Công nghệ QR - nền tảng minh bạch hóa thị trường phụ tùng

Toàn bộ sản phẩm Volwatt đều được tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người dùng và gara: kiểm tra thông tin sản phẩm; xác thực nguồn gốc sản xuất; xem hướng dẫn lắp đặt; đăng ký bảo hành điện tử.

Hệ thống QR không chỉ góp phần hạn chế hàng giả mà còn tạo nền tảng dữ liệu để Volwatt phân tích nhu cầu thị trường theo từng vùng, từ đó chủ động cung ứng và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng.

Hướng tới hệ sinh thái phụ tùng minh bạch - bền vững

Volwatt không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và phân phối lọc ô tô. Tầm nhìn dài hạn của Germatek là xây dựng một hệ sinh thái phụ tùng minh bạch, nơi mọi sản phẩm đều có thể truy xuất nguồn gốc, mọi gara được hỗ trợ đầy đủ về kỹ thuật và người dùng cuối có thể an tâm về chất lượng.

"Thị trường phụ tùng đang rất cần những thương hiệu có tiêu chuẩn rõ ràng và cam kết đồng hành lâu dài. Volwatt chọn cách đi từ những sản phẩm cơ bản nhất nhưng làm một cách nghiêm túc, bài bản và bền vững", ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Với nền tảng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Đức, quy trình sản xuất đạt chuẩn IATF - ISO và chiến lược phát triển hệ thống Volwatt 1000, thương hiệu kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sự chuyên nghiệp của thị trường phụ tùng Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2027.

(Nguồn: Volwatt Auto)