Hiện nay, việc mua một chiếc xe hơi thậm chí đơn giản hơn chuyện “nuôi” xe hơi. Không ít tình huống “dở khóc dở cười” của người dùng trong quá trình sử dụng xe, đặc biệt là vấn đề bảo dưỡng. Ẩn sau hàng loạt công nghệ, hệ thống an toàn và thiết kế tinh tế, chính các linh kiện ít ai chú ý lại là yếu tố quyết định một chiếc xe đắt đỏ đến mức nào trong quá trình sử dụng.

Mới đây, một chủ xe Honda Ridgeline đã “nếm trái đắng” khi phát hiện ra giá thay thế cho một bộ phận tưởng như đơn giản - mặt sàn hàng ghế sau và thùng hàng - lên tới con số không tưởng.

Theo danh mục phụ tùng chính hãng của Honda, mặt sàn dành cho các mẫu Ridgeline đời 2017-2025 được niêm yết với giá 10.082,22 USD (tương đương 265 triệu đồng) chưa bao gồm công lắp đặt. Để so sánh, mẫu bán tải này khi mua mới có giá chỉ hơn 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng). Như vậy, chỉ một bộ phận đã có giá trị bằng một phần tư chiếc xe.

Điều này càng gây bất ngờ hơn khi nhiều chiếc Ridgeline 2017 đã qua sử dụng hiện chỉ có giá khoảng 12.000 USD (khoảng 315 triệu đồng) trên thị trường. Nếu những xe cũ này gặp hư hỏng phần mặt sàn, khả năng cao công ty bảo hiểm sẽ tính chiếc xe bị thiệt hại toàn bộ (total loss) thay vì chấp nhận chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Chủ xe chia sẻ trên Reddit rằng anh không rõ nguyên nhân khiến mặt sàn bị hỏng, nhưng đã tìm được một bộ phận tương tự tại bãi phế liệu với giá 500 USD, cộng thêm 400 USD phí vận chuyển. Một số đại lý phụ tùng Honda khác cũng rao bán mặt sàn mới với giá thấp hơn, khoảng 6.593,77 USD (khoảng 173 triệu đồng), song mức này vẫn bị xem là quá cao cho một linh kiện như vậy.

Một người dùng Reddit khác cho rằng mức giá trên có thể do linh kiện này mua từ nhà cung cấp bên ngoài, cho phép họ tự đặt giá cao tùy ý. Trong khi đó, một số ý kiến lại nhận định việc thay cả mặt sàn có thể không cần thiết, bởi hư hỏng không ảnh hưởng đến kết cấu hay độ an toàn của xe.

Hiện tượng giá phụ tùng tăng vọt không chỉ là vấn đề riêng của Honda. Theo một nghiên cứu gần đây, 27% ô tô liên quan đến tai nạn tại Mỹ bị xếp vào diện “mất giá trị toàn bộ”, tăng mạnh so với mức 19% vào năm 2018. Nguyên nhân được cho là do chi phí sửa chữa và linh kiện leo thang, khiến việc phục hồi sau va chạm trở nên kém hiệu quả về kinh tế.

Không chỉ ảnh hưởng đến người trực tiếp gặp tai nạn, chi phí sửa chữa tăng cao còn kéo theo mức phí bảo hiểm tăng cho toàn bộ người dùng, khiến việc sở hữu ô tô ngày nay trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Theo Carscoops

