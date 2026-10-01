Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 chính thức trở lại từ ngày 16 - 18/10, quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua những cung đường biểu tượng.

Đánh dấu mùa giải thứ 7 được tổ chức liên tiếp, đồng thời là giải chạy thứ 19 trong hành trình phát triển phong trào thể thao cộng đồng của VPBank, VPIM 2026 khoác lên diện mạo mới với concept “Hanoi Vibes - The City Moves”, đưa nhịp sống trẻ trung, năng động của Hà Nội vào từng cung đường và trải nghiệm.

VPBank Hanoi International Marathon là giải chạy biểu tượng của Hà Nội.

Những cung đường biểu tượng của Hà Nội được kể bằng ngôn ngữ mới

Với concept “Hanoi Vibes – The City Moves”, VPIM 2026 tái hiện những biểu tượng quen thuộc của Hà Nội qua ngôn ngữ pixel art trẻ trung, hiện đại, kết hợp typography phong cách công nghệ và bảng màu neon giàu năng lượng, thể hiện một Thủ đô vừa gìn giữ bản sắc, vừa không ngừng chuyển động.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly: 42km - 21km - 10km - 5km, được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn. Hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn và mang đến trải nghiệm tương đương các giải marathon hàng đầu châu lục.

Vận động viên sẽ chạy qua các danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Cung đường VPIM 2026 tiếp tục tái hiện những lát cắt đặc trưng của Hà Nội - cổ kính, bình yên nhưng cũng đầy sức sống và đang không ngừng chuyển mình. Xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, các vận động viên sẽ chạy qua những góc phố mang dấu ấn thời gian, chiêm ngưỡng các địa danh nổi tiếng như Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội, trước khi cảm nhận rõ hơn diện mạo của một Thủ đô hiện đại đang vươn mình mạnh mẽ.

Riêng cự ly 42km mở rộng hành trình qua Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang; các cầu Long Biên, Nhật Tân, Đông Trù; Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long, mang đến trải nghiệm khám phá Hà Nội qua từng kilomet.

Dấu ấn Hanoi Vibes trên hành trình chinh phục

Tinh thần “Hanoi Vibes - The City Moves” được thể hiện xuyên suốt trong bộ vật phẩm và chuỗi trải nghiệm dành cho vận động viên. Với sự đồng hành của Coolmate - Nhà tài trợ Kim cương năm thứ hai liên tiếp và đơn vị tài trợ trang phục chính thức của VPIM, áo T-shirt được thiết kế cho các cự ly 5km, 10km và 21km, trong khi vận động viên Full Marathon 42km sử dụng áo singlet. Trang phục sử dụng chất liệu polyester tái chế kết hợp polyester chống bám nước, có trọng lượng nhẹ, thoáng khí, thấm hút và khô nhanh, giúp vận động viên thoải mái trong suốt hành trình thi đấu.

Áo khoác dành cho Finisher lần đầu xuất hiện tại VPBank Hanoi International Marathon.

Trong hai ngày từ 16 - 17/10, VPIM Expo sẽ là điểm hẹn để runner nhận Race Kit, kết nối cộng đồng và trải nghiệm các hoạt động, ưu đãi từ VPBank cùng các thương hiệu đồng hành trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, chia sẻ: “Sau 7 mùa giải, VPIM không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn trở thành một phần trong hành trình kiến tạo thịnh vượng toàn diện mà VPBank theo đuổi, nơi sức khỏe, tinh thần tích cực và kết nối cộng đồng được đề cao. Với ‘Hanoi Vibes - The City Moves’, VPIM 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần sống tích cực, để mỗi runner không chỉ chinh phục giới hạn bản thân mà còn cùng tạo nên một cộng đồng thịnh vượng hơn.”

VPIM 2026 tiếp tục thể hiện định hướng của VPBank trong việc đồng hành cùng những trải nghiệm quy mô lớn, giàu cảm xúc và kết nối cộng đồng. Chỉ một tuần sau giải chạy, Hà Nội sẽ tiếp tục sôi động với BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, diễn ra trong hai đêm 24-25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với VPBank là Đơn vị Đồng tổ chức và Tài trợ chính.

Từ những bước chân trên đường chạy đến những khoảnh khắc thăng hoa của âm nhạc, các hoạt động VPBank đồng hành trong tháng 10 cùng hướng tới những trải nghiệm giàu cảm xúc và kết nối cộng đồng. Với VPIM 2026, hành trình ấy bắt đầu từ hơn 11.000 vận động viên cùng hòa chung nhịp chuyển động của một Hà Nội giàu bản sắc, năng động và không ngừng vươn mình.

VPBank Hanoi International Marathon 2026 ghi nhận sự đồng hành của đông đảo thương hiệu và đối tác uy tín, mang đến cho hơn 11.000 vận động viên những quyền lợi thiết thực và trải nghiệm đa dạng trước, trong và sau giải. Từ trang phục, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp đến lưu trú, công nghệ và các ưu đãi tài chính, các nhà tài trợ như Coolmate, Vinamilk Green Farm, GPBank, VPBankS, Dr.Marie, Cake by VPBank, LynkiD, Vinachem, Huawei, Cocoon, OPES, Pocari Sweat, TH, Thu Cúc, FitCity, Hisamitsu, Richy, Miso Dental, TMV Ngọc Dung, Venesa, a.Sense, 24h, M Village cùng góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm toàn diện, tiếp thêm năng lượng cho runner và lan tỏa tinh thần về một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và thịnh vượng.

(Nguồn: VPBank)