Chuyển đổi số - xu thế tất yếu của truyền hình hiện đại

Trong bối cảnh sự bùng nổ của dữ liệu và nội dung số trên toàn cầu, việc kết hợp giữa các đơn vị sản xuất truyền thông và các tập đoàn công nghệ là xu hướng tất yếu. Đài Truyền hình Việt Nam, với vai trò là cơ quan truyền thông quốc gia, đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong sản xuất nội dung đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng trong nước và quốc tế. Một trong những chiến lược trọng điểm của VTV là đưa VTVgo trở thành “siêu ứng dụng truyền hình số quốc gia”.

Tổng Giám đốc Đài THVN Nguyễn Thanh Lâm khẳng định: "Tương lai của VTV là trên nền tảng số". Chính vì vậy, Đài Truyền hình Việt Nam muốn lựa chọn đối tác chiến lược có cùng động lực, mong muốn làm những điều mới.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Tập đoàn Công nghệ CMC chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đồng hành kiến tạo các sản phẩm - dịch vụ truyền thông số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số của Đài truyền hình Việt Nam.

Cùng với đó, Tập đoàn Công nghệ CMC sở hữu hệ sinh thái hạ tầng số toàn diện, từ hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây đến an toàn an ninh thông tin. Tập đoàn Công nghệ CMC hiện là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, đang dẫn dắt phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo C.OpenAI, ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ doanh nghiệp, y tế, giáo dục đến hành chính công.

Đặc biệt, ngày 15/1/2025, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6, Tập đoàn Công nghệ CMC đã được giao hai nhiệm vụ quốc gia về chuyển đổi số quan trọng. Thứ nhất, xây dựng CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây hàng đầu của người Việt, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số; Thứ hai, phát triển Việt AI - Hệ sinh thái mở C.OpenAI với công nghệ lõi Make in Vietnam, Made by CMC, góp phần tạo dựng năng lực AI quốc gia.

Sức mạnh cộng hưởng giữa “nội dung” và “công nghệ”

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, việc chuyển dịch lên không gian số không chỉ là lưu trữ, cất giữ dữ liệu mà đây còn là hạ tầng phân phối nội dung, hạ tầng tiếp cận với các khách hàng.

“Không có cách nào khác phải đẩy nhanh lên không gian số. Vấn đề làm sao rút ngắn được thời gian, giảm bớt “học phí””, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết và nhấn mạnh tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm là nếu không làm chủ được dữ liệu sẽ không thực hiện được chuyển đổi số.

Theo ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, trên tinh thần tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, VTV sẽ sử dụng giải pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Về mục tiêu hợp tác với CMC, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết trong tương lai gần mong muốn VTV về mặt tác nghiệp có thể thực hiện các khâu tiền kỳ, hậu kỳ, phân phối trên không gian số. Bên cạnh đó là cùng CMC xây dựng các giải pháp tổng thể về Data Center, Cloud và chuyển đổi số để tối ưu chất lượng nội dung đến khán giả…

Song hành với sự đột phá về thể chế chính sách và hạ tầng công nghệ. VTV đã xác định sự đột phá về con người cần được ưu tiên. Bản thân nghề làm truyền hình đang thay đổi, cơ cấu việc làm thay đổi, yêu cầu công việc cũng thay đổi. Do đó, chuyển đổi nhận thức, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ là yếu tố then chốt để VTV đồng hành cùng kỷ nguyên số.

Về phía CMC, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC cho biết, CMC và VTV đã có quá trình hợp tác lâu dài. Việc kí kết hợp tác chiến lược lần này giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn công nghệ CMC sẽ giúp phát huy sức mạnh của cả hai bên. Tận dụng thế mạnh riêng của mỗi đơn vị, việc hợp tác sẽ có hiệu quả, mang tới tương lai rộng mở cho cả hai.

“Ngày 21/8, CMC sẽ ra mắt công ty CMC OpenAI, đây là công ty mà chúng tôi đặt cược vào trí tuệ nhân tạo với mục tiêu tạo ra một kho các sản phẩm, giải pháp AI cho Việt Nam bằng dữ liệu của người Việt Nam để phục lại chính mình”, ông Nguyễn Trung Chính cho biết.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC chia sẻ “Với nền tảng đa dịch vụ trên nền tảng số, VTV không chỉ là Đài truyền hình Quốc gia mà có thể vươn mình trở thành một đài truyền hình quốc tế để lan toả những giá trị đến với toàn cầu một cách nhanh chóng”

Theo ông Chính, sau 55 năm phát triển, VTV có một kho dữ liệu tri thức khổng lồ. Và nếu kết hợp thêm với AI, VTV sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

“Với nền tảng đa dịch vụ trên nền tảng số, VTV không chỉ là Đài truyền hình Quốc gia mà có thể vươn mình trở thành một đài truyền hình quốc tế để lan toả những giá trị đến với toàn cầu một cách nhanh chóng”, ông Chính nhấn mạnh.

Hợp tác giữa VTV và CMC nhằm kiến tạo các sản phẩm - dịch vụ truyền thông số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số của Đài Truyền hình Việt Nam

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa VTV và CMC không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn thể hiện một xu thế tất yếu: truyền thông quốc gia gắn kết chặt chẽ với công nghệ số. Hợp tác giữa VTV và CMC chính là đòn bẩy tạo động lực và nền tảng góp phần hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển dựa trên công nghệ số và AI vào năm 2045.

